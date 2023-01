Motor Bike Expo 2023: lo spettacolo sta per cominciare. Tutte le info utili

Si scaldano i motori per la 15ª edizione di Motor Bike Expo, dal 27 al 30 gennaio. Orari, biglietti, come raggiungere la fiera

A Verona s’iniziano a scaldare i motori per la 15ª edizione di Motor Bike Expo, la kermesse internazionale dedicata alle due ruote e a tutto ciò che gira attorno al suo mondo. Rispetto al passato si rinuncerà al giovedì “extra”, gli spazi espositivi saranno disponibili per appassionati e addetti del settore dal 27 al 30 gennaio. Ecco un po’ di informazioni utili per godersi al meglio la fiera.

Orari e biglietti

Come raggiungere MBE

Cosa vedere a MBE

Motor Bike Expo 2023: apertura cancelli dalle 09:00 di venerdì 27 gennaio

Motor Bike Expo 2023 si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 gennaio nel quartiere fieristico di Veronafiere, Viale del Lavoro 8. La manifestazione aprirà al pubblico alle ore 9:00 e chiuderà i battenti alle ore 19:00.

BIGLIETTI Per acquistare i tagliandi d’accesso ci si può recare alle biglietterie fisiche della fiera oppure online sul sito della manifestazione, evitando di effettuare la coda. Il prezzo è di 18 euro (+ 1,5 euro per i diritti di prevendita) se acquistato via web, 20 euro se acquistato in biglietteria. Rimangono confermate alcune agevolazioni, con il biglietto ridotto a 15 euro per gruppi da almeno 30 persone, ragazzi dai 14 ai 17 anni, over 65, tesserati Hog, tesserati FMI. Il biglietto ridotto potrà essere acquistato esclusivamente alle casse della fiera. Infine, l’ingresso sarà gratuito per le Forze dell’Ordine, i bambini sotto i 14 anni, disabili con invalidità certificata dall’80 al 100% e possessori di tessera AEFI.

Raggiungere Veronafiere è semplice essendo strategicamente posizionata in un crocevia delle principali autostrade italiane: A22 Brennero, A4 Milano - Venezia. Dall’A22 del Brennero si deve uscire al Casello Verona Nord. Dall’A4 Milano-Venezia, invece, è necessario uscire al Casello Verona Sud. Per chi arriva in auto, inoltre, nell’area della fiera sono presenti numerosi parcheggi, mentre per chi arriva in moto è possibile parcheggiare direttamente all’interno della fiera, accedendo dalla porta C.

Motor Bike Expo 2023: le moto parcheggiano all'interno

TRASPORTO PUBBLICO Per chi volesse utilizzare i trasporti pubblici è possibile arrivare in aereo presso l’Aeroporto Catullo di Verona e usufruire della navetta gratuita, molto comodo anche il treno, con la stazione che dista solamente 500 metri dal polo fieristico, raggiungibile a piedi grazie ad un sottopasso. Per chi arriva direttamente da Verona il Motor Bike Expo è facilmente raggiungibile dal centro città a piedi, in taxi o in autobus, utilizzando le linee 21 e 22.

Tutto è iniziato con il mondo custom e della personalizzazione, ormai 15 anni fa; MBE rimane fedele alle sue origini mettendo a disposizione dei visitatori ben due padiglioni dedicati ai migliori preparatori e ai produttori di accessori.

I GRANDI BRAND Nel padiglione 4 i visitatori potranno trovare i grandi costruttori di motociclette che nel corso degli anni hanno dato sempre maggior importanza alla kermesse veronese: Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Benelli, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Keeway, SWM, Mondial, TM Racing, Zero Motorcycles, Ohvale. MBE 2023 sarà anche luogo di importanti celebrazioni per due icone del motociclismo come BMW, che quest’anno festeggia il secolo di storia della divisione a due ruote Motorrad esponendo le versioni 100 Years Edition, e Harley-Davidson, che approfitta di MBE per dare il via alla grande festa del suo 120° compleanno.

VIAGGI ED EVENTI Al MBE non solo ci sarà l’occasione di vedere le moto ma sarà possibile anche acquistare abbigliamento tecnico e accessori oltre pianificare le proprie avventure a due ruote che siano alla scoperta di territori o tra i cordoli dei più importanti circuiti italiani e internazionali.

Motor Bike Expo 2023: Toni Bou sarà presente a Verona

ADRENALINA E DIDATTICA Se c’è una cosa che a Motor Bike Expo non può mancare è l’adrenalina. Al cosiddetto Power Show, cioè l’intenso programma di attività e spettacoli outdoor ad alto tasso emozionale, saranno dedicate ben cinque aeree esterne per un totale di 20.000 metri quadrati: esibizioni a due e quattro ruote che andranno dal drifting di Area51 e ACSI Motorsport al motocross freestyle dei Riotriders, dalle evoluzioni del 32 volte Campione del Mondo di Trial Toni Bou alla performance di Joan Pedrero - veterano della Dakar - in sella alla sua H-D Pan America da rally. Imperdibile anche l’appuntamento con l’International Stuntman Show, un funambolico contest che vedrà sfidarsi oltre venti equipaggi provenienti da tutto il mondo, e con la Scuola di Polizia di Mirabilandia, ospite a Veronafiere per far divertire grandi e piccini a suon di inseguimenti mozzafiato. Per loro sarà possibile anche effettuare test ride delle novità e corsi di guida.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/01/2023