Yamaha porta i suoi piloti al Motor Bike Expo 2022

Yamaha porta al Motor Bike Expo 2022 i suoi Andrea Locatelli e Alessandro Botturi, rispettivamente pilota nel Campionato Mondiale SBK e ''signore del deserto'', vista la sua partecipazioni a innumerevoli competizioni di enduro. Scopriamo dove sarà possibile incontrarli e quando.

DALLA SBK Venerdì 14 gennaio alle 15,30 sarà la volta di Andrea Locatelli. Oltre a svelare, in una intervista condotta da Giovanni Di Pillo, i programmi per il 2022 e le curiosità che riguardano la stagione alle porte, sarà a disposizione per la sessione di autografi con i fan.

VEDI ANCHE

Andrea Locatelli sulla Yamaha PATA SBK

IL SIGNORE DEL DESERTO Sabato 15 gennaio alle 15,30, invece, sarà la volta di Alessandro Botturi, pluridecorato nelle competizioni di enduro a livello mondiale. Il pilota Yamaha racconterà la sua prossima avventura e i segreti della preparazione che la precede, per poi dedicarsi agli appassionati.

Alessandro Botturi

LO STAND YAMAHA L'appuntamento con Andrea Locatelli e Alessandro Botturi è allo stand Yamaha, nel padiglione 6, naturalmente al Motor Bike Expo di Veronafiere.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/01/2022