MBE 2022: l'evento si terrà nonostante il Covid. Tutte le info

Il Covid è tornato alla ribalta a causa della contagiosa variante Omicron, ma l’impennata record di nuovi positivi non ha portato all’annullamento della manifestazione Motor Bike Expo 2022, che si terrà regolarmente a Veronafiere dal 13 al 16 gennaio 2022. L’organizzazione ha assicurato che l’evento si terrà, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, garantendo a migliaia di appassionati la possibilità di vedere da vicino novità moto, ma anche ma le oltre cinquanta anteprime mondiali realizzate dai preparatori del mondo custom, pietra angolare del Motor Bike Expo fin dalla sua nascita.

La fiera tornerà alla formula su quattro giorni come in epoca pre-covid, occupando ben sette padiglioni a cui ne si aggiunge uno dedicato alle E-Bike per un totale di 600 espositori e 120.000 mq di superficie espositiva. Tutto ciò è motivo di orgoglio, come si evince dalle parole di Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo: “Siamo molto orgogliosi che, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che ospiterà oltre 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un’occasione di business e d’incontro per le aziende del settore delle due ruote: MBE torna a riempire, come nell’edizione pre pandemia del 2020, i sette padiglioni (più uno dedicato all’E-Bike) nella tradizionale formula dei quattro giorni. Tutto è pronto a Verona per accogliere i nostri appassionati visitatori che potranno vedere finalmente dal vivo i nuovi modelli, ma soprattutto le oltre cinquanta anteprime mondiali realizzate dai preparatori del mondo custom. Invitiamo i visitatori ad utilizzare la prevendita online, in modo da garantire una manifestazione sicura per tutti”.

A OGNUNO IL SUO PADIGLIONE Per “navigare” all’interno della fiera le prossime righe vi potranno essere utili:

Pad 1: nasce il Custom District, un intero padiglione dedicato alla cultura custom. Sarà uno spazio che accompagnerà il visitatore in un viaggio che inizierà dalle origini del Custom, fino ad arrivare alle ultime tendenze dei nostri giorni.

Pad 2: le grandi aziende del settore custom, i produttori di accessori, i distributori ed i grandi customizer provenienti da tutto il mondo saranno qui.

Pad 3: il padiglione 3 è quello dei bike show con le moto dei preparatori, il luogo perfetto per trovare pezzi unici per personalizzare la propria moto e l'abbigliamento per rendere unico il proprio stile.

Pad 4: le Case motociclistiche si fanno ispirare dal mondo delle special. Qui la meccanica si fonde con il lifestyle e la moda.

Pad 5: al suo interno le Case motociclistiche presenti esporranno l’intera gamma di serie , abbigliamento e accessori per un utilizzo della moto più completo e sicuro. All’interno anche un’area dedicata ai veicoli green.

Pad 6: al suo interno il mondo Racing e il mondo del Touring con tutto ciò che serve per la pista e per il viaggio in moto.

Pad 7: Diviso in più aree, il padiglione sette ospita la grande area dedicata al Fuoristrada. Spazio anche a merchandising e affari dal mondo dell’usato.

Motor Bike Expo 2022

Come detto poco sopra, torna la formula spalmata su quattro giorni, dal 13 al 16 gennaio. Per tutta la durata della fiera gli orari sono dalle 9:00 alle 19:00. Di seguito i prezzi dei biglietti e le varie promozioni/scontistiche riservate ad alcune categorie. L’organizzazione raccomanda l’acquisto on-line disponibile sul sito www.motorbikeexpo.it .

18 Euro + d.p. il prezzo del biglietto intero

15 Euro per i visitatori dai 14 ai 17 anni di età, acquistabile solo in fiera

15 Euro per i visitatori possessori di tessera FMI e HOG, acquistabile solo in fiera

ingresso gratuito per tutti gli under 14

ingresso gratuito per le persone con disabilità oltre l’80%

Motor Bike Expo 2022: dal 13 al 16 gennaio

Raggiungere Verona è semplice. Veronafiere è posizionata strategicamente in un crocevia delle principali autostrade italiane: A22 Brennero, A4 Milano - Venezia. Per chi volesse arrivare in aereo, invece, l’Aeroporto Catullo di Verona è tra i più importanti d’Italia ed è servito da bus Navetta gratuita. Dall’A22 del Brennero si deve uscire al Casello Verona Nord. Dall’A4 Milano-Venezia, invece, è necessario uscire al Casello Verona Sud. Nell’area della fiera sono presenti numerosi parcheggi e, per chi arriva in moto, è possibile parcheggiare direttamente all’interno del quartiere, accedendo dalla porta C. Per chi scegliesse di arrivare in treno, invece, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova offre collegamenti rapidi (sia nazionali che internazionali) da tutte le principali città. Il MBE dista dalla stazione solo 500 metri ed è comodamente raggiungibile a piedi grazie ad un sottopasso. Per chi arriva direttamente da Verona il Motor Bike Expo è facilmente raggiungibile dal centro città a piedi, in taxi o in autobus.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/01/2022