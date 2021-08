L’edizione 2021, nonostante qualche posticipazione, si è conclusa nel mese di giugno e gli organizzatori non si fermano. Infatti, da un mese a questa parte, sono già all’opera per confermare la 14esima edizione del tradizionale appuntamento motociclistico italiano. Con il suo ruolo da “apripista”, MBE è stata la prima fiera italiana post pandemia al chiuso, catalizzando l’attenzione del mondo delle due ruote e diventando, così, ancor di più un riferimento internazionale. Nel suo format indoor e outdoor, la kermesse veronese ha visto un’importante partecipazione di visitatori che ha premiato il coraggio delle Case presenti con Demo ride e stand con le novità 2021.

LE DATE La speranza è sempre una sola: quella di tornare alla normalità. Con la voglia di tornare a diventare un appuntamento per presentare i nuovi team, i piloti della nuova stagione, i campionati, i calendari dei circuiti. Ma non solo sport, ma anche tanto movimento dal punto di vista del turismo: presentazione di nuovi itinerari, progetti “welcome bikers”, iniziative di adventouring e viaggi all’avventura in moto. Per il visitatore, oltre a tutti questi contenuti, un’opportunità per acquistare accessori e abbigliamento in vista della nuova stagione. Proprio per questo ruolo nell’ecosistema motociclistico italiano – ma anche internazionale – il prossimo Motor Bike Expo tornerà a svolgersi a inizio anno: le prossime date sono dal 13 al 16 gennaio 2022, sempre a Veronafiere.