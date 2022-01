Yamaha Motor conferma la presenza a Motor Bike Expo 2022

Yamaha Motor inaugura il nuovo anno con la presenza aMotor Bike Expo 2022. La Casa di Iwata sarà tra gli espositori presenti alla manifestazione di Veronafiere presso il padiglione Pad 6 stand V15, dal 13 al 16 gennaio 2022. Un’occasione che conferma la volontà della Casa di supportare il settore incontrando il pubblico di appassionati e curiosi, nel completo rispetto delle normative in vigore, mostrare le novità di prodotto e consolidare il rapporto con i numerosi club che, come tradizione, sono ospiti sullo stand.

COSA VEDERE ALLO STAND Protagoniste sullo stand della Casa dei Tre Diapason le novità 2022 già esposte in occasione di EICMA 2021: MT-10 e MT-10 SP, XSR900, la R6 GYTR e il prototipo T7 Rally Edition sviluppato con il supporto del pluri campione Alessandro Botturi. Immancabile anche l’icona degli sport scooter,il nuovissimo TMAX. Non mancheranno poi le Tracer, ma anche le moto da off-road e gli scooter, per una line-up davvero completissima.

GLI APPUNTAMENTI IN ANTEPRIMA Lo spirito Racing, che contraddistingue Yamaha, sarà ben presente e il pubblico potrà entrare nel vivo degli appuntamenti 2022, incontrando gli organizzatori dei singoli trofei: R3, R7 e XYZ100 CUP. Con la Ténérè 700 l’avventura è tornata protagonita e con lei i numerosi eventi che interpretano e raccontano il Ténéré Spirit come il Ténéré Challenge all’interno del MotoRally e il Ténéré Adventouring attraverso la rinnovata partnership con l’Alp Tourist Trophy.

HERITAGE E CUSTOM Per raccontare lo spirito custom di Yamaha, che è anche il marchio di fabbrica del Motor Bike Expo, verranno esposti due esemplari del progetto Yard Built: in questa edizione di MBE è la volta di The Bull, l’idea sviluppata da Officine GP Design, sulla base della XSR700.