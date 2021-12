Yamaha E01 ed E02, l'attesa sta per finire... oppure no?

Era il 2019 quando Yamaha, in occasione del Tokyo Motor Show, presentò i concept di due concetti di mobilità: E01 ed E02. Due anni fa - quasi tre ormai - la mobilità elettrica era agli albori, mentre nel 2021 è stata quasi la vera protagonista di Eicma. Oggi è più attuale che mai, e la Casa di Iwata non sta di certo aspettando.

COME SONO FATTI Lo scooter E02 è la soluzione urbana di Yamaha, con potenza di 4 kW (5,4 CV) e velocità massima di 45 km/h. Sostanzialmente un analogo 50 cc elettrico, con le batterie frutto dell'accordo siglato quest'anno con altri produttori quali Honda, KTM e Piaggio. Non si sa ancora, tuttavia, la capacità di un ''modulo'' di batterie. Più performance invece l'E01, che con i suoi 11 kW (15 CV) di potenza massima, è paragonabile a un 125 cc. Il motore non dovrebbe essere posizionato sulla ruota - come sull'E02 - ma dietro al pacco batterie. Queste non saranno rimovibili, ma si potranno caricare con la presa posta sul muso dello scooter.

QUANDO ARRIVANO? Rumors sempre più insistenti danno l'arrivo di questi modelli per il 2022. Il loro design futuristico sicuramente vedrà qualche modifica, ma le forme di base potranno restare quelle. Preparatevi a un anno pieno di novità... elettrizzanti!

Pubblicato da Giorgio Sala, 29/12/2021