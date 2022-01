Motor Bike Expo 2022: a Verona anche Zero Motorcycles

Zero Motorcycles sarà al Motor Bike Expo di Verona con le novità moto 2022, una su tutte la top di gamma Zero SR/S. Ecco dove

Mancano pochi giorni al Motor Bike Expo 2022, la kermesse dedicata alle moto che si tiene a Veronafiere. Ci saranno per esempio Yamaha e le moto heritage di BMW Motorrad – vista la prova della R 18 B di Giorgio? – ma anche Zero Motorcycles. In supporto al suo dealer locale, E-move by EcoZero di Verona, la Casa americana porterà alcune delle moto della gamma 2022.

ELETTRIZZANTI Tra le novità non può certo mancare la top di gamma SR/S, che nella versione 2022 è dotata di batteria espandibile ed è personalizzabile grazie all'evoluto sistema operativo Cypher III+ – di serie sui nuovi modelli della famiglia SR – che permette l'accesso alla piattaforma di aggiornamenti on-demand Cypher Store. Zero Motorcycles sarà al MBE 2022, a Veronafiere, dal 13 al 16 gennaio. L'appuntamento con Zero Motorcycles e le novità elettriche è presso il padiglione 5, stand 17 P.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/01/2022