Anche le heritage di BMW al Motor Bike Expo 2022

Il Motor Bike Expo di Verona è uno dei più rappresentativi eventi del panorama europeo per tutti gli appassionati di moto special, customizzazione e segmento cruiser, poteva mai mancare BMW dopo aver investito fior fior di quattrini per la realizzazione della gammaR 18? Ovviamente la risposta è no, dato che la Casa dell’Elica sarà presente all’interno del Padiglione 4 con uno stand completamente nuovo e dedicato al mondo Heritage.

ANTEPRIME DA SALONE Oltre alle moto in configurazione “di serie” durante la manifestazione verranno svelati tre progetti di collaborazione incentrati sulla famiglia R 18. Di questi tre progetti, due sono anteprime assolute e frutto della collaborazione di BMW Motorrad Italia con storici riferimenti di questo mondo: saranno esposte quindi le interpretazioni della BMW R 18 di LowRide by American Dream e di Officina Milano by Radikal Chopper. Il terzo progetto invece deriva dalla proattività della rete dei concessionari BMW Motorrad nel mondo della customizzazione che si concretizza con la R 18 Aurora che BMW Motorrad Roma ha affidato alle esperte mani di Garage 221.

COSA VEDERE ALLO STAND Le customizzazioni della R 18 di American Dream e di Radikal Chopper, però, non saranno presenti sullo stand BMW bensì negli spazi definiti dai responsabili dei progetti. In bella mostra nello spazio dedicato a BMW i visitatori potranno vedere:

• La gamma completa di BMW R 18.

• Le BMW R nineT, R nineT Pure e R nineT Scrambler.

• La BMW R 18 Aurora: progetto R 18 Custom di BMW Motorrad Roma.

• Tre Special su Base BMW R 18 realizzati da Casa Madre.

L’appuntamento è dunque per questo fine settimana, da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022, per gli orari e le altre info ecco il link al nostro speciale MBE 2022.