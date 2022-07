Wunderlich Summer Special 2022: fino al 31/08 tanti premi in palio

La Summer Special 2022 di Wunderlich (qui il nostro approfondimento) continua con promozioni e offerte su prodotti e accessori, con pacchetti creati ad hoc per ciascuna destinazione d'uso. Come se non bastasse, fino al 31 agosto 2022 è previsto un concorso che mette in palio un morsetto universale Multiclamp con supporto per smartphone dal valore di 99,80 euro o un box di ricarica USB da 119,90 euro. Partecipare è molto semplice! Ovunque vi troviate durante il vostro tour estivo, postate una foto ''vacanziera'' e rilassata di voi e della vostra moto. La più originale di tutte sarà eletta vincitrice.

Wunderlich Summer Special 2022

VEDI ANCHE

UNO SCATTO SOCIAL Se visitate invece la sede centrale Wunderlich di Grafschaft-Ringen (Germania), scattatevi un selfie sulla sedia a sdraio posizionata nell’angolo dedicato alle offerte speciali. Dite poi in quale tour desiderate utilizzare il box di ricarica USB o il morsetto universale Multiclamp con supporto per smartphone e linkate l'hashtag #WunderlichSummer su Facebook e/o Instagram e il gioco è fatto. Da parte nostra non resta che augurarvi buona fortuna e buone vacanze! Per ulteriori informazioni visitate il sito https://www.wunderlich.de/ shop/it/speciale-estate- wunderlich-2022.html

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/07/2022