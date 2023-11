Moto usata: comprare la BMW R 1200 GS Adventure. Video guida

I controlli da fare, pregi e difetti, allestimenti e quotazioni della maxi enduro bavarese dopo l'arrivo del nuovo modello. In video, tutti i segreti

La BMW R 1200 GS è stata una vera leader di vendite nel segmento delle maxi enduro e la versione Adventure ha messo l'accento sul piacere di viaggiare a 360° su distanze... ''transcontinentali''. Oggi, con l'arrivo della nuova R 1300 GS si possono trovare esemplari tenuti molto bene e con prezzi più abbordabili, a maggior ragione vista l'esistenza anche della R 1250 GS, che ha quotazioni dell'usato ben più elevate. La versione bicilindrica che analizziamo adesso è un modello personalizzato con tanti accessori after-market che ne valorizzano le aspirazioni da vera globetrotter. Quindi, non solo una moto ''stilosa'' e appariscente come viene giudicata qualche volta con un pizzico di sueprficialità, ma anche una macinachilometri di seconda mano con pregi (tanti) e difetti (qualcuno). Oggi, per il nostro format ''Moto usate, comprare...'', analizziamo le versioni dal 2013 al 2016, con il motore raffreddato a liquido e una bella iniezione di potenza (+15 CV) rispetto al modello precedente.

BMW R 1200 GS Adventure: i consigli per comprare un usato in ottime condizioniI SEGRETI E LE CURIOSITÀ SULLA BICILINDRICA Vediamo e sentiamo cosa ci racconta il nostro esperto Simone del concessionario Motostar di Milano, che ci spiega tutto di lei. Dai pregi ai difetti, alle cose da controllare a qualche curiosità. Non mancano le campagne di richiamo, le quotazioni e le garanzie. Insomma, tutto ma proprio tutto di una delle motociclette bestseller nel suo segmento.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/11/2023