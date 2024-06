Wunderlich: parabrezza e portapacchi per BMW R 1300 GS

Di Wunderlich vi abbiamo mostrato – per la BMW R 1300 GS – le borse interne per le valigie Vario, la protezione cardanica e il parabrezza Touring Sport, ma anche sella riscaldabile e faretti a LED (questi per le R 1250 e R 1200 GS). Oggi, sempre per la nuova ammiragli della Casa di Monaco, vi raccontiamo del parabrezza Marathon e del portapacchi posteriore.

CARATTERISTICHE Il cupolino Marathon è uno dei prodotti di punta del catalogo accessori Wunderlich. La sua struttura ergonomica promette una protezione da vento e intemperie ottimale nonché un comfort elevatissimo anche sulle lunghe distanze, migliorando di conseguenza anche la sicurezza passiva. Marathon è stato realizzato in plastica di alta qualità con trattamento antigraffio, è spesso 5 mm, alto 525, largo 385-440 mm ed è resistente a benzina e raggi UV. Presenta bordi lucidati a mano e non genera alcun tipo di distorsione ottica, assicurando una perfetta visibilità e una guida rilassata in tutte le situazioni.

Marathon: le differenti misure tra plexi standard, touring e Wunderlich

PER TUTTI Wunderlich Marathon è disponibile in 4 diverse versioni: per i modelli con o senza ACC, nelle tinte grigio fumo o trasparente. La versione per i modelli senza radar ACC è più lunga e va a coprire la parte altrimenti occupata dal radar, mentre quella per i modelli con Adaptive Cruise Control, ovviamente, è progettata in modo da non coprire il radar. Wunderlich Marathon è realizzato a mano in Europa, garantito 5 anni e in vendita al prezzo di 204,94 euro.

Wunderlich: il portapacchi da montare al posto della sella passeggero

IL PORTAPACCHI L'altra novità, sempre riservata ai possessori della R 1300 GS, è il portapacchi Wunderlich che si posiziona al posto della sella passeggero. Per tutti quei motociclisti che viaggiano da soli e vogliono sistemare i bagagli vicino al baricentro della moto, infatti, è la soluzione ideale: 4 differenti versioni, per GS dotate di Comfort Package e GS che ne sono sprovviste, il portapacchi è realizzato a mano in alluminio di colore nero, spesso 4 mm. La lunghezza del portapacchi è di 313 mm, la larghezza di 280 mm: questo accessorio Wunderlich per R 1300 GS è prodotto in Germania, garantito 5 anni e venduto al prezzo di 204,94 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/06/2024