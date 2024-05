Wunderlich: parabrezza e protezione cardanica per BMW R 1300 GS

La BMW R 1300 GS, protagonista del nostro testa a testa contro la Ducati Multistrada V4S, ha una ricca dotazione ma Wunderlich ha pensato alla maxi bavarese, realizzando un parabrezza e una protezione ad hoc: scopriamo caratteristiche e prezzi del nuovo cupolino Touring-Sport e della piastra di protezione cardanica.

Il plexi trasparente per la BMW R 1300 GS by Wunderlich

TOURING-SPORT Il plexi di Wunderlich, disponibile sia in versione trasparente che in versione fumè, è progettato per adattarsi sia ai modelli dotati di Adaptive Cruise Control (ACC) che a quelli che ne sono sprovvisti. A detta di Wunderlich il nuovo parabrezza offre ottime prestazioni e una protezione efficace contro il vento e le intemperie ma, allo stesso tempo, una ventilazione ottimale per la parte superiore del corpo, particolarmente gradita durante i mesi estivi. Rispetto al parabrezza di serie è più alto e largo nella parte alta e può essere utilizzato con o senza i deflettori standard. Il parabrezza Touring Sport per BMW R 1300 GS è realizzato in plastica PMMA di alta qualità, chiara e non deformabile, altamente resistente, antigraffio, otticamente neutra e resistente ai raggi UV. Le dimensioni del plexi sono di 410 mm in altezza (35 mm in più rispetto a quello di serie), 385 mm in larghezza e lo spessore è di 5 mm. Il parabrezza, realizzato in Europa, ha una garanzia di 5 anni ed è venduto al prezzo di 204,94 euro.

VEDI ANCHE

Da Wunderlich la piastra di protezione cardanica per la BMW R 1300 GS

AL SICURO Per proteggere la parte inferiore esposta del carter della BMW R 1300 GS, Wunderlich ha realizzato una protezione cardanica in alluminio. La piastra, spessa 3 mm, è realizzata in alluminio di alta qualità e verniciata a polvere di nero. La protezione copre sia la giuntura cardanica posteriore sia la zona adiacente ed è fatta per preservare le parti da danni meccanici derivanti da sassi lanciati dal basso o da contatti accidentali durante piccole cadute, magari in fuoristrada. La sua presenza non ostacola in alcun modo le tradizionali operazioni di manutenzione e il montaggio avviene attraverso i punti di fissaggio preesistenti: la confezione include tutti i materiali necessari per una facile installazione e una altrettanto facile rimozione. La piastra misura 123 mm di lunghezza per 268 mm di larghezza. Prodotta in Germania, con 5 anni di garanzia, la piastra di protezione cardanica ha un prezzo di 102,42 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/05/2024