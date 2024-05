Da Wunderlich sella riscaldabile e faretti a LED per le "vecchie" GS

Wunderlich non ha pensato solo alla nuova R 1300 GS – per lei ci sono parabrezza, protezione cardanica e borse interne per il sistema Vario – ma anche alle ''vecchie'' R 1200 GS e R 1250 GS. Per entrambe le precedenti generazioni ha infatti realizzato una sella riscaldabile, mentre per le R 1250 GS e R 1250 GS Adventure ha pensato ai faretti a LED che fanno da luci diurne.

SELLA AL CALDO Per i possessori di BMW R 1200 GS e R 1250 GS Wunderlich propone la sella conducente Aktivkomfort riscaldabile. Il caratteristico contorno ergonomico in 3D consente al conducente letteralmente di ''fondersi'' con la propria moto. Il livello di calore dell'elemento in carbonio viene gestito, su 2 livelli, da un interruttore posizionato sul lato sinistro della sella. Grazie al rivestimento ThermoPro, invece, la temperatura della sella sotto il sole estivo resta sino a 25°C più bassa rispetto a quanto accade alle selle rivestite con comuni materiali non trattati.

Le selle Aktivkomfort di Wunderlich

VERSIONI E PREZZI Installare la sella Aktivkomfort è semplice: il set di cavi è collegato alla batteria del veicolo ma, se necessario, l'alimentazione può essere scollegata utilizzando un raccordo a sgancio rapido. La sella è disponibile in tre varianti di altezza: standard, bassa (-30/-50 mm) e alta (+25/+5mm). La sella del pilota è abbinabile alla sella passeggero Aktivkomfort e viene proposta anche in variante cromatica Trophy Edition. La sella Aktivkomfort di Wunderlich è realizzata a mano ed è venduta, con 5 anni di garanzia, al prezzo di 614,10 euro

SEMPRE VISIBILI Per le BMW R 1250 GS ed R 1250 GS Adventure Wunderlich ha realizzato anche le nuove luci diurne a LED edition Dayron, faretti che sostituiscono i fendinebbia originali, utilizzando i supporti di montaggio originali della moto. La tecnologia LED HighPower Dayron by Kellermann offre un'elevata luminosità, assicurando una visibilità ottimale anche nel traffico. Il sistema assume la funzione di luce diurna e, contemporaneamente, riduce la luminosità delle luci diurne standard – quelle del faro principale – portandole ad assumere il ruolo di luci di posizione. Quando si accendono gli anabbaglianti, invece, il sistema riduce la luminosità dei fari diurni in modo che funzionino come luci di posizione.

I faretti Dayron di Wunderlich

VERSIONI E PREZZI Per adattarsi a tutte le R 1200 GS e R 1250 GS sono disponibili due differenti versioni, quella per modelli con fari a LED e connettore a 4 poli e quella per modelli con fari a LED e connettore a 6 poli. Il sistema di luci Wunderlich Dayron, omologato ECE, è realizzato a mano con case esterno in alluminio di colore nero è ha un diametro di 63,5 mm. Il prezzo è di 562,84 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/05/2024