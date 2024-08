Kawasaki svela le novità 2025. Cosa ne è di Z900, Ninja 1000SX e Versys 1000?

Nel pieno dell'estate anche Kawasaki inizia a svelare le carte per il 2025. Scopriamo allora come cambiano tutte le moto della Casa di Akashi, segmento per segmento, con una ''sorpresa'' – ne parlo alla fine dell'articolo – per Z900, Ninja 1000SX e Versys 1000 (tutte le foto dei modelli nella gallery).

SUPERSPORT E SPORT

Kawasaki Ninja ZX-10R 2025

La gamma Ninja 2025, con ZX-10R, ZX-6R, ZX-4RR e Ninja 650 beneficia di nuovi colori (sembra rimanere esclusa la ZX-4R 2025). Il più intrigante è senza dubbio il Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White (foto sopra).

SUPERNAKED

Kawasaki Z650 2025

La gamma delle naked vede novità per la Z650 2025, col nero a dominare le 3 varianti di colore: nera e verde, col telaio che si tinge del colore Kawasaki nella parte bassa (Metallic Spark Black/Green), nera e rossa (Metallic Spark Black/Red), e grigia e nera (Metallic Matte Dark Grey/Metallic Spark Black).

SPORT TOURER

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025

La gamma delle moto destinate al turismo sportivo vede la Ninja H2 SX SE 2025 cambiare colore: arriva la nuova livrea Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Matte Graphenesteel Gray con tanto verde in più sulla carenatura laterale rispetto al modello 2024.

ADVENTURE TOURER

VEDI ANCHE

Kawasaki Versys 650 2025

La Versys 650 2025 conferma la Metallic Flat Spark Black/Candy Lime Green e presenta due colorazioni nuove: una, la Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black non si discosta molto dalle precedenti, mentre segna un vero cambio di rotta la Pearl Robotic White/Metallic Spark Black (foto sopra) che presenta la crossover in bianco con dettagli neri e note azzurre.

URBAN CRUISER

Kawasaki Vulcan S 2025 in nero-rosso

Tra le custom di Kawasaki si aggiorna la Vulcan S 2025 che guadagna una nuova livrea nera-rossa, la Metallic Flat Spark Black/Metallic Flat Raw Graystone che sostituisce la nera-verde.

MODERN CLASSIC

Kawasaki Z650RS 2025

Tante novità tra le file retrò di Akashi. La Z 900 RS SE dice addio alla vecchia colorazione per guadagnare la nuova Metallic Flat Spark Black/Metallic Matte Carbon Gray : abito scuro, cerchi oro, foderi forcella oro e un richiamo dorato anche sulle flange dei dischi anteriori, per un look super elegante (foto di copertina dell'articolo).

: abito scuro, cerchi oro, foderi forcella oro e un richiamo dorato anche sulle flange dei dischi anteriori, per un look super elegante (foto di copertina dell'articolo). La versione Z 900 RS cambia entrambe le colorazioni: arrivano le nuove Ino Red e Metallic Diablo Black.

La Z650 RS non è da meno, anzi: delle precedenti colorazioni neanche l'ombra, con le 3 nuove Ebony Yellow (foto sopra), Ebony Green ed Ebony.

(foto sopra), Ebony Green ed Ebony. Cambia anche la più retrò di tutte, la W800: per un errore sul sito di Kawasaki, però, non ci è possibile vedere come. Vi aggiorneremo non appena possibile.

E COSA NE È DELLE ALTRE? Al momento sembrano restare fuori dall'aggiornamento cromatico moto come Ninja 500 – rinnovatasi di recente insieme alla Z500 – Ninja e Z125, Z900, Ninja 1000SX e Versys 1000. Le 500 Kawasaki potrebbero non avere grandi sorprese essendo fresce di aggiornamento, così come non dovrebbero ricevere un'attenzione eccessiva le 125 – fanno numeri marginali rispetto alle altre – ma la situazione si fa interessante per le altre, Z900, Ninja 1000SX e Versys 1000.

SOTTO I RIFLETTORI Della crossover vi ho parlato recentemente: la Versys 1000 è ''sotto indagine'' per un cambio di nome, magari di design e cilindrata... Con lo stesso motore 4 cilindri da 1.043 cc c'è anche la Ninja 1000SX: per la stessa ragione anche lei nel 2025 potrebbe cambiare e presentarsi sotto una nuova veste. Infine la Z900 – di lei non vi ho ancora raccontato niente, ma lo farò a breve in modo più approfondito – che in comune con le altre non ha il motore, ma il fatto di essere oggetto di super promo: Z900, Ninja 1000SX e Versys 1000 sono tutte e tre in offerta fino alla fine di settembre, ognuna con sconti molto interessanti (da 900 a 1.400 euro): che sia per far spazio nei magazzini alle nuove 2025? Chissà...

Pubblicato da Michele Perrino, 29/08/2024