Nuova Kawasaki Versys 1100 S in arrivo? Ecco cosa sappiamo

Novità in arrivo per la Kawasaki Versys 1000. La versione più grande della celebre crossover di Akashi, infatti, sembra prepararsi a un aggiornamento per il 2025, col passaggio al nome 1100. Ma cosa c'è dietro a questa variazione numerica? Ecco cosa sappiamo.

COSA CAMBIA Secondo quanto riportato da Cycle World, i documenti di omologazione in Australia dimostrerebbero l'arrivo della nuova versione della Versys. Ma quali novità si nascondono dietro al nuovo codice KLZ1100B – che sostituirebbe l'attuale KLZ1000B – a livello tecnico? A primo impatto quasi nessuna, dal momento che i codici che identificano le varie componenti sono identici a quelli dell'attuale generazione 1000. Ma allora cosa dobbiamo aspettarci dalla Kawasaki Versys 1100 S?

La Kawasaki Versys 1000 S oggi

TEMPO AL TEMPO Sembra certo che la Versys cambi nome, ma non buona parte della sostanza. Se il grosso delle caratteristiche rimarrà invariato, come testimonierebbero i documenti di omologazione, restano comunque in ballo aggiornamenti a livello di dotazione, oppure semplicemente un restyling, per dare alla maxi crossover un design più frizzante. D'altra parte anche la Suzuki V-Strom 1000 è diventata 1050 senza cambiare motore, né cilindrata. Insomma, al momento resta difficile dire se, dietro al cambio di nome della Kawasaki Versys, possa esserci un vero aggiornamento o sia questione di marketing. Lasciamo passare l'estate, con l'arrivo dell'autunno ed EICMA la nuova Versys – di nome o di fatto – dovrà palesarsi.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/08/2024