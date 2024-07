Kawasaki Z 7 Hybrid sa far divertire tra le curve? La prova video

Dopo avervi raccontato come va in città – ma anche fuori – nel ruolo di commuter, è arrivato il momento di mostrarvi di cosa è capace la Z 7 Hybrid fuori dal contesto urbano, in particolare tra le curve: in Kawasaki sono certi del risultato – pare la Z ibrida sappia far divertire anche nel misto – ma ora è venuto il momento di scoprirlo di persona.

Delle tre modalità disponibili sulla Z 7 Hybrid è il momento di usare la Sport Hybrid: cambio manuale, a colpo di pollice, e il meglio dei due mondi, termico e ibrido. La posizione di guida della Z ibrida – lo abbiamo visto nella prima e nella seconda puntata – è comoda, ma si rivela convincente anche nella guida sportiva: manubrio largo per un ottimo braccio di leva e farla voltare – il peso è in basso, ma c'è, e anche l'interasse è bello lungo – e poi tanto spazio sulla sella, per muoversi bene e sporgersi nella guida sportiva. Anche il cambio fa la sua parte: certo, non ci sono la classica leva della frizione e il pedale del cambio, ma i comandi al manubrio funzionano bene e sono piuttosto veloci, pur senza toccare la rapidità di un ottimo quickshifter. L'altro vantaggio di questa soluzione è non dover muovere il piede sinistro per la cambiata: posso tenerlo sempre nella posizione corretta, sull'avampiede, per spingere sulla pedana e curvare al meglio. E anche il tasto dell'E-Boost è posizionato in maniera furba: è grande e sempre accessibile, che sia a filo di gas o a tutta manetta... così posso chiamarlo in causa e in un istante beneficiare della spinta extra.

Z 7 Hybrid in curva

Insomma, la Z 7 Hybrid è degna di quella lettera che identifica le naked ''maschie'' di Kawasaki? La risposta è sì. Ritrovo infatti i cromosomi tipici delle moto di Akashi, come il bell'avantreno presente, che trasmette sempre tutto, anche quando l'asfalto si rovina, come nel terreno della nostra prova, nell'Oltrepò Pavese. Anche le gomme si sono comportate bene e, nonostante il peso sulla bilancia abbastanza elevato – 227 kg in ordine di marcia – il bilanciamento risulta ottimo. Se il davanti mi conquista, il posteriore non performa al meglio: colpa forse del pacco batterie, che porta un po' di peso in più proprio là, in prossimità del mono, non sempre così capace di copiare a dovere le asperità.

VEDI ANCHE

In mappa Sport il motore termico ha una parte preponderante, 451 cc che spingono quasi 230 kg. Gioca dunque un ruolo fondamentale il tasto E-Boost, che dà un contributo davvero notevole quando, per esempio, siamo sotto coppia. Basta schiacciare il pulsante e, girando la manetta, si ha una spinta bruciante: la Z 7 Hybrid non sembra più una quattroemmezzo, ma un 700, forse addirittura un 1000! Non solo accelerazioni brucianti però, perché il comando dell'acceleratore di questa Z ibrida è quanto di più dolce nella prima parte di erogazione: niente effetto on/off e massima precisione. La frenata, proprio come il comparto sospensioni, ben figura: semplice sì, ma molto efficace.

Z 7 Hybrid: la prova della prima Kawasaki ibrida

Il viaggio con la Kawasaki Z 7 Hybrid è quindi giunto al termine. Ero molto curioso di provarla, la sua tecnologia mi aveva affascinato sin da subito e sono stato contento di avere l'opportunità di raccontarvela. Kawasaki ha fatto bene a provare strade nuove, anche se questa Z 7 Hybrid non è poi molto differente dalle moto con motore termico: sa far divertire, è intelligente, consuma poco ed è anche ecologica. Il prezzo potrebbe essere un suo limite, ma finché ci sono gli ecoincentivi è meglio non farseli sfuggire: così la Kawasaki Z 7 Hybrid è vostra a 8.995 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/07/2024