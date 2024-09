Kawasaki: è tempo di cambiare per la Z900? Le ipotesi Z1000 e Z1100

Si è già portata avanti Kawasaki, svelando quelle che sono le prime novità 2025. Tanti nuovi colori per diverse moto in gamma, ma ci sono delle grandi escluse, tra queste la Z900. Questo indizio, insieme ad altri, fa pensare che ad Akashi abbiano in mente qualcosa di grosso per la naked e non solo per lei...

GLI INDIZI La prima a far parlare di sé è stata la Versys 1000, ''tradita'' dai documenti di omologazione australiani. Ora lo stesso destino sembra riguardare anche la moto più venduta in quel di Kawasaki, la Z900 (e la sport touring Ninja 1000SX che, con la Versys, ha in comune il motore). Sul sito della Casa giapponese la Z900 è apparentemente rimasta al 2024, senza alcun cambiamento: se gli altri modelli hanno nuove livree è molto probabile che per lei ci sia in ballo qualcosa di più grande. A ciò si aggiunge che la Z900 è offerta fino a settembre con 1.300 euro di sconto: una promo molto interessante che certamente invoglierà tanti, liberando così un po' di spazio nei magazzini Kawasaki...

Kawasaki Z900 SE 2022, 3/4 anteriore

COME CAMBIA Il pezzo forte della 4 cilindri da 948 cc è da sempre il motore, capace di ben 125 CV, ma rispetto alle avversarie ci sono un po' di kg di troppo, 212 in ordine di marcia. Ecco che pensando a una nuova versione della maxi Z immaginiamo una cura dimagrante e un passaggio – o meglio, un ritorno – alla magica cifra tonda, 1000. La Z1000 ha abbandonato il listino italiano nel 2020, ma potrebbe tornare, magari col motore da 1.043 cc già usato su Versys e Ninja 1000SX, o magari, stando ai rumor che vedono le millone passare al 1100 – non è ancora chiaro se solo nel nome o anche con un nuovo motore – fare un passo ancor più lungo, diventando Z1100. Le maxi e hyper naked sono tante, da 1.000 cc o più, pertanto essere della partita con un motore da almeno 150 CV non sembra così folle.

MANCA POCO Questo autunno è attesa anche un'altra presunta rivale della Z900, la Honda CB1000 Hornet, il cui concept è apparso lo scorso anno a EICMA. Se Kawasaki vuole essere della partita sarà obbligatorio esserci: entro la fine dell'autunno, quindi, la nuova Z900 è attesa al varco.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/09/2024