Che fine ha fatto la Honda CB1000 Hornet? Le ultime sulla data di arrivo

Durante la scorsa EICMA Honda ha raddoppiato l'offerta delle Hornet, riportando in vita la sorella maggiore. Allora era Hornet 900, ora è CB1000 Hornet, ma in comune hanno entrambe il motore 4 cilindri in linea. Un annuncio gradito dal pubblico, spesso poco incline alle moto con bicilindrico parallelo – intanto, però, la CB750 Hornet è al 19° posto tra le moto più vendute nel 2024 – ma da EICMA è sparita dai radar. Dov'è finita la CB1000 Hornet? Al Salone assoluto riserbo sui numeri e la ''promessa'' dell'arrivo in estate, ma...

La nuova Honda CB1000 Hornet

TUTTO TACE Honda non si è sbottonata e ha dichiarato – in modo volutamente molto approssimativo – che il motore della CB1000 Hornet eroga ''una potenza superiore ai 150 CV e una coppia di oltre 100 Nm''. Dati che vogliono dire tutto e nulla dal momento che l'attuale CB1000R col 4 in linea da 998 cc è a quota 145 CV e 104 Nm. Insomma, dal motore della CBR1000RR Fireblade 2017-2019 – accreditato di 192 CV – ci aspettiamo tutti qualcosa in più...

CI VEDIAMO PRESTO Se sulle specifiche c'è ancora assoluto riserbo, sul futuro della CB1000 Hornet ci sono ora indicazioni precise. Mettetevi il cuore in pace: fonti ufficiali confermano che non arriverà – come inizialmente indicato – nella seconda metà del 2024, bensì come modello 2025. Nei prossimi mesi – quasi certamente a EICMA – verrà annunciata e mostrata la versione definitiva. Tenete duro ancora un po'...

Pubblicato da Michele Perrino, 04/06/2024