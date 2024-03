Honda presenta la nuova CB125R 2024: ecco le novità

Anche la piccola CB125R, proprio come la sorellona CB650R – e la CBR650R – nel 2024 si aggiorna. Non sarà la rivoluzione delle seiemmezzo, dotate della nuova frizione automatica E-Clutch – trovate qui la prova – ma delle analogie tra CB piccola e grande ci sono.

NOVITÀ La Honda CB125R 2024 infatti guadagna, proprio come la 650, nuovi display TFT da 5'' a colori e blocchetto di sinistra con joystic. Più moderna, ora Euro5+, ma sempre fedele allo schema tecnico della precedente generazione, col motore bialbero a 4 valvole capace di 15 CV a 10.000 giri/min e 11,6 Nm a 8.000 giri/min. Telaio in acciaio, forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP da 41 mm – proprio come quella della 650! – e pinza freno ad attacco radiale a 2 pistoncini con disco flottante da 296 mm, mentre l'ABS a due canali è dotato di funzione antisollevamento della ruota posteriore. Una dotazione decisamente ricca per una ottavo di litro!

VEDI ANCHE

Honda CB125R 2024: nuovi il TFT da 5'' e il blocchetto sinistro

DOTAZIONI Sella a 816 mm da terra, e peso che, col pieno da 10,1 litri, raggiunge quota 130 kg la rendono gestibile anche ai giovani che... devono ancora crescere! La Honda CB125R è dotata di luci Full LED e tra gli accessori figurano anche manopole riscaldabili, borsa da sella da 15 litri (espandibile fino a 22) e presa di corrente a 12 V. La nuova CB125R 2024 è disponibile in 4 colorazioni, Pearl Cool White, Reef Sea Blue, Pearl Splendor Red e Matt Cynos Gray ma Honda non ha ancora annunciato il prezzo: con tutta probabilità si manterrà allineato a quello del modello 2023, in vendita a 4.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2024