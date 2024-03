Prova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024: sportiva da primato

Manifesto tecnologico e sogno proibito per molti motociclisti, le supersportive fanno ancora battere forte il cuore, anche agli ingegneri che le progettano. La sfida è alzare sempre di più le prestazioni, per avere modelli di serie performanti al punto tale da diventare ottima base di partenza per la SBK. Proprio il campionato delle derivate di serie era l’obiettivo primario di Honda (e HRC) quando, nel 2020, la Fireblade RR-R venne introdotta sul mercato. Ma in questi 4 anni il titolo non è arrivato tra le derivate di serie e allora via ad una profonda serie di aggiornamenti. Scopriamo insieme come cambia e come va la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024

A prima vista la nuova Fireblade non si discosta molto dalla precedente generazione, ma andando a cercare i dettagli si nota come le appendici aerodinamiche siano differenti, ed efficienti del +10%, così come la forma del serbatoio, con uno scasso più profondo che consente al pilota di accucciarsi ancora meglio alle spalle del cupolino. Ma non è tutto, perché per il 2024 arriva uno scalino, stile MotoGP, davanti alla ruota posteriore per allontanare l’aria dallo pneumatico posteriore, con l’effetto di migliorare la trazione e la sensazione di maneggevolezza, sia su asciutto che sul bagnato.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024, le ali sono più efficienti del 10%

MOTORE EVOLUTO Fermandosi ai freddi numeri della scheda tecnica non si direbbe, ma il motore della Fireblade 2024 è stato profondamente aggiornato. Nello specifico ci sono un nuovo acceleratore elettronico, testata e pistoni rivisiti, un maggior rapporto di compressione, fasatura distribuzione e molle valvola modificati, oltre ad albero a gomiti e bielle più leggere, per un risparmio di peso superiore ai 500g. Per ovviare alla rapportatura della trasmissione da record di velocità su lago salato, i tecnici giapponesi hanno accorciato i rapporti, sia nella trasmissione finale sia in quella primaria. Tutte queste modifiche aiutano a migliorare le qualità d’erogazione e a confermare gli incredibili valori di potenza e coppia – rispettivamente di 217 CV a 14.000 giri/min e 113 Nm a 12.000 giri/min. Nuovo anche il sistema di scarico, aumentato di un litro nel volume ma più silenzioso di 5 db.

LAVORO DI SQUADRA La novità più interessante è senza dubbio il nuovo comando del gas elettronico, unico nel modo in cui gestisce i corpi farfallati. Il sistema Torque Splitter ha l’obiettivo di migliorare la precisione e controllo dell’acceleratore ai regimi più bassi e l’efficacia del freno motore. Nello specifico, un attuatore comanda i cilindri 1 e 2, l'altro i cilindri 3 e 4. A gas parzializzato e nelle fasi transitorie dell’accelerazione, le valvole a farfalla dei cilindri 1 e 2 si aprono per prime per regolare finemente la spinta e generare fluttuazioni della rotazione dell’albero a gomiti. Discorso analogo in frenata, con i cilindri 3 e 4 che rimangono parzializzati mentre i primi due sono chiusi e pronti alla riapertura in caso di accelerazione.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024, le Stylema R di Brembo

TELAIO PIÙ MORBIDO Sulla Fireblade 2024 è stato inoltre completamente riprogettato il telaio, che mantiene la sua struttura perimetrale in alluminio ma è stato alleggerito e “svuotato” per ottenere maggiore flessibilità, per migliorare il feeling in piega e la trazione in uscita di curva. Più in dettaglio sono stati rimossi i rinforzi interni, l'area a parete sottile è stata aumentata e la sagomatura ottimizzata. A completare il tutto vi segnalo anche leggere variazioni delle quote ciclistiche: l'interasse passa da 1.460 a 1.450 mm, con inclinazione del cannotto di sterzo ridotta da 24 a 23°56’ e avancorsa che passa da 102 a 100,8 mm. Il peso con il pieno è ora di 201 kg. Il nuovo telaio lavora in combinazione con nuove sospensioni elettroniche Öhlins Smart Electronic Control 3.0, con interfaccia utente (OBTi) e valvole interne a spillo, ma solo sulla versione SP, che può vantare anche più performanti pinze freno Brembo Stylema R.

ELETTRONICA EVOLUTA Da ammiraglia qual è, la FIrebalde 2024 evolve anche il suo comporto elettronico, grazie alla piattaforma inerziale a sei assi Bosch di ultima generazione, fondamentale per far dialogare tra di loro i vari aiuti alla guida presenti nei 3 riding mode personalizzabili. Nello specifico si può andare ad intervenire sui vari livelli d’ erogazione potenza, freno motore, controllo di trazione, controllo dell’impennamento e ‘launch control’ per le partenze da fermo. Tutti i parametri sono stati rimodulati per assecondare le rinnovate caratteristiche di erogazione della potenza e dei rapporti del cambio. L’ABS Cornering, oltre alle modalità ‘strada’ e ‘pista’ dispone dell’ulteriore modalità ‘gara’ (Race).

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024 in azione

La Fireblade che ho provato a Losail rimarrà nella mia memoria come una delle moto più estreme su cui mi sia mai seduto, sentimento condiviso da colleghi e appassionati che hanno avuto modo di provarla tra i cordoli di un circuito o su strada. Per ovviare al problema i tecnici Honda hanno messo mano all’ergonomia, alzando i semimanubri di 19 mm e avvicinandoli di 23 mm al pilota, nella parte bassa, invece, le pedane sono state abbassate di 16 mm. Grazie Honda, ne sentivo davvero il bisogno, oltre al confort è migliorata anche la facilità di movimento e ho percepito fin da subito una maggior sensazione di controllo.

MANNAGGIA A GIOVE PLUVIO Immaginate il mio stato d’animo quando ho aperto le tende della mi stanza d’hotel a Portimao: una moto da oltre 217 CV da provare in uno dei circuiti più folli del mondo… sotto il diluvio. Date le condizioni purtroppo non riuscirò a dirvi fino in fondo come va la nuova Fireblade, ma grazie alle gomme rain e a qualche raro sprazzo di sole sono riuscito a raccogliere comunque qualche indicazione utile, in attesa di metterla alla prova in condizioni più favorevoli.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024, lo scollino di Portimao obbliga l'anti-impennata agli straordinari

MA QUANTO ACCELERI? La curiosità sul nuovo motore, non vi nego, era tanta. Sia chiaro, non che il vecchio andasse piano, anzi, ma diciamo che non brillava per esplosività e prontezza ai bassi regimi, più simile nel comportamento a una super 600 piuttosto che una vera e propria mille. La Blade 2024 è tutt’altra cosa: ora i rapporti sono giusti e la spinta si fa furibonda e progressiva, con una cattiveria agli alti davvero notevole. Altro aspetto interessante è il funzionamento dei nuovi corpi farfallati a doppio attuatore. A causa della pioggia l’effetto del sistema è stato un po’ affievolito in accelerazione perché, istintivamente, vedendo il velo d’acqua lo spirito di conservazione della specie prende il sopravvento, facendoti tentennare sul comando del gas. L’effetto e i benefici si avvertono maggiormente in staccata, con un freno motore sempre lineare nell’intervento e mai fastidioso. Come ci si accorge quando entra in funzione? Avete mai sentito una CBR1000 a due cilindri? Ecco il suono è quello lì... O quasi.

SARÀ PIÙ FACILE DAVVERO? Detto del motore ci sarebbe da affrontare il tema dinamica di guida, ma purtroppo la pioggia ci mette nuovamente lo zampino, influenzando lo stile di guida, gioco forza più cauto e progressivo. Saranno stati migliorativi gli aggiornamenti? Probabilmente sì, ma anche in questo caso sarà doveroso attendere un test su pista asciutta, dove mettere alla frusta per davvero il nuovo telaio e non solo. Già, perché oltre a lui ci sarebbe da analizzare il comportamento delle nuove sospensioni semi-attive, teoricamente ancora più rapide e “intelligenti”, ma come avrete intuito le condizioni non lo hanno permesso. Infatti, per rendere la moto meno nervoso e progressiva nelle reazioni, i tecnici hanno preferito farci utilizzare il setup A2, quello teoricamente pensato per l’uso stradale e, dunque, più morbido. In un contesto così difficile a fare senza dubbio bella figura sono l’elettronica, davvero a punto e salvifica in qualche situazione “al limite” e l’impianto frenante, potentissimo ma soprattutto ben modulabile.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024 Grand Prix Red

La nuova Fireblade ha un prezzo di listino in versione non SP di 24.790 euro, la più pregiata SP sale a 27.490 euro, la Carbon Edition, come dice il nome, è impreziosita da diversi componenti in leggerissima fibra di carbonio, ma il prezzo supera i 30.000 euro: 31,490 euro. Un esborso extra non propriamente contenuto, ma la serie è limitata a 500 esemplari, di questi solo 30 disponibili per il mercato italiano.