Honda True Adventure Offroad Academy: il fuoristrada si impara nella nuova sede

L’avventura della True Adventure Offroad Academy di Honda è cominciata nel 2016. Galeotto fu l'incontro a EICMA 2015 tra Marcello Romano – ora titolare della Scuola – e il management della Casa dell’Ala. Forse un segno del destino dal momento che, nel padiglione Honda, era esposta la nuova CRF1000L Africa Twin, modello che ha rappresentato il ritorno della maxienduro su piazza. Un'ottima scusa per Marcello e la sua idea della scuola: un'opportunità per insegnare ai tantissimi clienti che la acquisteranno come imparare a sfruttarla al massimo delle sue potenzialità, soprattutto in fuoristrada.

L'INIZIO Dai primi corsi ad aprile 2016 negli anni successivi aumentano le date e i servizi offerti: oltre alle Africa Twin nella sede di San Giorgio Piacentino arrivano anche gli X-ADV, poi le CB500X, le CRF300L e Rally, e le CRF450XR, per un’offerta di corsi offroad completissima a cui si aggiungono dal 2020, con l’arrivo della nuova CRF1100L Africa Twin, anche escursioni e tour. Dal 2022, a seguito delle numerose richieste di tanti enduristi, ai corsi si affianca anche la vendita delle Honda CRF cross ed enduro distribuite da RedMoto, che portano ben presto la True Adventure Offroad Academy ad offrire anche l’assistenza sulle specialistiche Honda monocilindriche.

Honda True Adventure Offroad Academy: la sede

LA NUOVA SEDE Esigenze logistiche e di spazio convincono Marcello – siamo a fine 2023 – a fare il grande passo: c’è bisogno di una nuova grande sede per ospitare la flotta ormai arrivata a 30 moto, l’officina, l’aula di teoria e la vendita. Honda Motor Europe Ltd. Italia conferma il suo supporto e così a Carpaneto Piacentino nasce il nuovo enorme offroad center, 3.000 mq dedicati al fuoristrada Honda dove trova spazio anche la vendita di abbigliamento Alpinestars dedicato all’offroad e degli accessori Acerbis, mentre lato gomme pensa a tutto Dunlop.

BUONA LA PRIMA Venerdì 16 febbraio il battesimo quando, in occasione della presentazione della nuova struttura ai media, si tiene anche la prova dinamica riservata alla stampa di settore della nuova CRF1100L Africa Twin ES 2024 (ve l'ho raccontata qui). Il team è carico e titolare, istruttori, tecnico di officina, commerciale e segreteria iniziano alla grande la stagione, pronti per tutti i prossimi appuntamenti. Scopriamo il calendario, le moto e i prezzi dei vari corsi.

Il lancio stampa della nuova Honda Africa Twin ES 2024

NEL 2024 Il primo appuntamento a calendario è previsto per il 9-10 marzo prossimi ma ci sono appuntamenti ad aprile, maggio, giugno, fino a novembre (nessun mese escluso). A disposizione degli allievi ci sono le Honda Africa Twin, ma anche gli X-ADV (obbligatorio, in ogni caso, avere la tessera FMI in corso di validità): i prezzi partono da un minimo di 390 euro per chi volesse partecipare con mezzo proprio, fino ai 640 euro per chi deciderà di avvalersi di uno dei mezzi della Academy. Per maggiori informazioni potete visitare il sito della Honda True Adventure Offroad Academy, cliccando qui.

Il calendario della Scuola di fuoristrada Honda

9-10 marzo

6-7 aprile

20-21 aprile

25-26 maggio

8-9 giugno

6-7 luglio

27-28 luglio

24-25 agosto

7-8 settembre

21-22 settembre

5-6 ottobre

16-17 novembre

Pubblicato da Michele Perrino, 23/02/2024