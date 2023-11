Altro che pensione! A EICMA Honda presenta la nuova CB650R 2024

L’arrivo della Hornet (e il suo enorme successo) potevano lasciar immaginare un congedo con onore da parte di Honda per la naked 4 cilindri CB650R, ma EICMA regala sempre soprese e tra queste c’è proprio la nuova versione della CB650R 2024. Per lei c’è un design aggiornato (italianissimo) ma soprattutto l’anteprima della frizione elettronica E-Clutch, condivisa con la sorella carenata CBR650R. Scopriamo insieme come cambia.

Honda CB650R 2024, il nuovo faro anteriore è più simile a quello della CB1000R

DESIGN Il look rimane fedele alla filosofia Neo Sports Café, un mix di modernità e nostalgia che tanto è piaciuto nel corso della sua onorata carriera, con dettagli curati e componentistica ricercata. Rispetto alla generazione precedente il look è ancora più dinamico e muscolare, con fari, convogliatori e indicatori di direzioni di nuova concezione; cambiano anche le conformazioni delle sedute di pilota (sempre a 810 mm da terra) e passeggero, che meglio si integrano con la forma affusolata del nuovo codino.

MOTORE Il cuore pulsante della CB650R rimane il 4 cilindri in linea da 649 cc, per 95 CV di potenza massima a 12.000 giri/min e 63 Nm di coppia a 9.500 giri/min, prestazioni “tenute a bada” dal controllo di trazione HSTC e dalla frizione anti-saltellamento. A proposito di frizione, cerchiamo di capire come funziona la nuovissima E-Clutch.

Honda CB650R 2024, il motore 4 in linea rimane confermato

CI PENSA LEI Sulla naked, così come sulla sportiva, debutta questa nuova frizione evoluta che si pone a metà tra il cambio elettronico (quick-shifter) e il doppia frizione DCT brevettato da Honda. A livello pratico, la nuova frizione si occupa di gestire lo slittamento in partenza, ma anche in fase d’arresto, in maniera automatica, a chi guida rimarrà solamente da gestire il comando del gas. Il comando a cavo della frizione rimane al suo posto, e sarà sempre prioritario rispetto a quello elettronico. Le impennate sono in salvo!

CICLISTICA L’aggravio di peso di soli 2 kg è decisamente più contenuto rispetto ai 10 del sistema DCT, e non sono necessarie nemmeno modifiche sostanziali alla ciclistica, infatti il telaio con struttura a diamante realizzato in acciaio rimane invariato rispetto al m.y. 2023. Il peso con il pieno di benzina è di 205 kg (207 kg per la versione E-Clutch). Confermato anche il comparto sospensioni, composto da una forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP (Separate Fork Function – Big Piston) da 41 mm e dal mono ammortizzatore regolabile nel precarico su 10 posizioni, vincolato direttamente al forcellone in alluminio a bracci differenziati. Adeguato alle prestazioni l’impianto frenante, con dischi flottanti di 310 mm e pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale. Al posteriore una pinza a pistoncino singolo agisce su un disco da 240 mm. A differenza della Hornet qui al posteriore c’è uno pneumatico da 180/55 mentre all’anteriore c’è il classico 120/70.

Honda CB650R 2024, 3/4 posteriore

DOTAZIONE L’altra grande novità della CB650R è il display TFT a colori da 5 pollici dotato di connettività Bluetooth Honda Road Sync, gestita tramite un nuovo blocchetto sinistro retroilluminato con cursore a quattro direzioni. Grazie alla connettività con l’app sarà possibile sfruttare anche la navigazione Turn by Turn.

VERSIONI E ACCESSORI La CB650R 2024, in entrambe le versioni, tradizionale ed E-Clutch, sarà disponibile in verde, grigio, rosso o nero, tutte le colorazioni avranno foderi forcella color oro, e ruote color bronzo. Sarà inoltre possibile personalizzare la moto con molteplici accessori che Honda ha raggruppato in dei pacchetti per facilitare la scelta, di seguito la loro composizione:

Honda CB650R 2024 Laurel Green

Style Pack

Pensato per impreziosire il look e lo stile della CB650R aggiungendo inserti in alluminio di alta qualità:

Pannelli parafango anteriore

Pannelli convogliatori radiatore

Pannelli fianchetti centrali

Stickers protettivi per incavi serbatoio

Tappo dell’olio anodizzato in rosso con logo Honda

Sport Pack

Pensato per enfatizzare l’indole sportiva della CB650R.

Quickshifter (per modello con frizione manuale tradizionale)

Piccolo plexiglass

Cover monoposto con pannello alluminio

Puntale sotto‑motore

Protezione serbatoio (“tank pad”)

Comfort Pack

Pensato per guidare coccolati.

Manopole riscaldabili su 5 livelli con memoria

Borsa serbatoio con finestra trasparente per smartphone

Borsa per codino da 17L espandibile a 22L

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023