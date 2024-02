Moto usata: comprare Honda Integra 750 DCT

L'Honda Integra 750 DCT è uno scooter polivalente, adatto alla città come alla gita fuoriporta o ai viaggi più lunghi se attrezzato con valigie laterlai e accessori adatti. Questo modello ha debuttato nel 2014 per soddisfare l'esigenza di nuovi utenti, che dalla moto avevano il desiderio di passare a un mezzo più pratico senza rinunciare al piacere della guida ''a ruote alte''. Come per altri modelli Honda, il cambio a doppia frizione DCT è un valore aggiunto per praticità, nonostante qualche perplessità ancora viva da parte dei motociclisti. Il vano sottosella non è molto capiente e Honda offre il bauletto di serie, mentre le ruote da 17” e la posizione di guida regalano una bella sensazione di dominio dello scooter e piacere di stare in sella. Ne viene fuori un connubio ben equilibrato, che unito alla fluidità di erogazione del bicilindrico, regala facilità e piacere di viaggiare nel traffico e su qualche strada fuori dai centri urbani.

Honda Integra 750 DCT: i consigli per compare bene un usato 2016-2020I SUGGERIMENTI DELL’ESPERTO Oggi, per il nostro format “Moto usate, comprare…”, parliamo dei modelli usati dal 2016 al 2020 per capire cosa osservare con più attenzione e quali sono i piccoli e grandi segreti per ririconoscere un esemplare in ottimo stato e che non sia causa di problemi dopo l’acquisto. Il nostro esperto Simone del concessionario MotoStar di Milano, ci regala anche tanti consigli sull'Integra 750 DCT, ci dice i punti deboli, i pregi e i difetti ma anche le campagne di richiamo e infine ci offre le quotazioni medie per un modello ben manutenuto. Mettetevi comodi e gustatevi il video.