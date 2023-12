Moto usata: comprare Honda NC750X DCT

La NC750X DCT è un modello davvero eclettico, che ha debuttato nel 2014 (prima c’era la versione di 700 cc) per rispondere a una richiesta degli utenti di guidare un mezzo adatto ai brevi spostamenti urbani, ma anche a qualche viaggio, magari in coppia. Il cambio a doppia frizione DCT e il vano portacasco sistemato al posto del serbatoio lo avvicinano al mondo degli scooter, mentre le ruote da 17” e la posizione di guida sono prettamente motociclistiche. Ne viene fuori un connubio ben equilibrato, che unito alla fluidità di erogazione del bicilindrico Honda, regala facilità e piacere di viaggiare nel traffico e su qualche strada più libera e divertente.

Honda NC750X DCT: come comprare un modello giusto, senza brutte sorpreseI CONSIGLI DELL’ESPERTO Oggi, per il nostro format “Moto usate, comprare…”, parliamo dei modelli usati dal 2014 al 2020 per capire cosa andare a guardare con più attenzione e quali sono i dettagli più interessanti per riconoscere un esemplare “sano”, che non sia causa di brutte sorprese dopo l’acquisto. Il nostro esperto Simone del concessionario MotoStar di Milano, ci regala tanti preziosi consigli sulla NC750X DCT, ci dice i punti deboli, i pregi e i difetti ma analizza anche le campagne di richiamo e infine ci da le quotazioni per un modello in perfetta forma. Non vi resta che mettervi comodi e guardarvi il video.