Moto usata: comprare Yamaha Tracer 900

Con la Tracer 900 Yamaha ha realizzato una motocicletta versatile, adatta al turismo, ma anche divertente tra le curve. Una crossover perfetta per la gita in coppia come la sgroppata sui passi alpini con gli amici. Il tre cilindri CP3 da 847 cc e 115 CV, dal 2018 guadagan l'omologazione Euro 4 e ha la potenza giusta per un piacere di guida a 360°. Il gusto in sella è garantito anche da una ciclistica “svelta”, che ne esalta l’agilità. Ci sono il traction control e tre diverse mappe motore, mentre lato comfort troviamo il parabrezza e la sella regolabili in altezza, oltre al cavalletto centrale.

Yamaha Tracer 900 usata: i suggerimenti per comprare un esemplare a postoI CONSIGLI DELL’ESPERTO Presentata nel 2015, oggi per il nostro format “Moto usate, comprare…”, parliamo delle versioni dal 2018 al 2020 per analizzare pregi e difetti e andare a scoprire quali sono i dettagli più interessanti o le criticità da mettere sotto la lente d’ingrandimento per concludere un buon affare. Il nostro esperto Simone del concessionario MotoStar di Milano ci accompagna nell’analisi della moto di Iwata e ci da tanti preziosi consigli a partire da cosa guardare con più attenzione, ma spiegandoci anche quali sono state le campagne di richiamo e, infine, ci aggiorna sulle quotazioni per un esemplare in ottima forma. Non resta che guardare il video per conoscere tutto della “nostra” Yamaha Tracer 900 usata.