TANTO AMATA IN ITALIA La Yamaha Tracer 900 GT, tra le protagoniste della nostra comparativa crossover, è una delle moto più apprezzate dagli italiani. Forte del suo rapporto qualità/prezzo, la Tracer ha conquistato il cuore di molti appassionati grazie, soprattutto, dal tre cilindri in linea CP3 da 115 CV e 88 Nm. Le finiture e la qualità dei materiali è comunque in linea con il suo prezzo, di 10.699 euro. Ma a renderla più speciale, ci hanno pensato in Emilia-Romagna.

I DETTAGLI I ragazzi di ''D&G Motorsport Yamaha'', presente a Rimini e Carpi (MO), ha presentato la 847-R. Si tratta di un'edizione speciale e limitata della Yamaha Tracer 900 GT impreziosita con diversi accessori e dettagli. Il motore e la ciclistica rimangono intoccati, eccezion fatta per i cerchi a raggi oro, proprio come gli steli della forcella. La moto è nera opaca, così come le valigie, mentre la sella presenta delle cuciture a contrasto rosse. Completano il pacchetto una serie di accessori originali Yamaha come il parabrezza più alto, il terminale Akrapoviç, le frecce a LED e una griglia per proteggere il radiatore.Visi gli accessori e la nuova livrea, la 847-R avrà un prezzo sicuramente non inferiore ai 12.000 euro.