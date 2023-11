Honda CB500 Hornet 2024: a EICMA, CB500F cambia identità. Video

Per caso è in vena di rimescolare i nomi, Honda? Eh già, perché oltre a CB500X che si trasforma in NX500, anche CB500F dal 2024 si registrerà all'anagrafe come Honda CB500 Hornet. Per entrare a fare parte dello sciame di ''calabroni'' giapponesi, c'è però una rigida selezione all'ingresso. CB500 Hornet si equipaggia perciò di un nuovo stile più aggressivo e nuovi accorgimenti aerodinamici. E quel nome è pienamente meritato. A EICMA 2023, l'anteprima mondiale.

Honda CB500 Hornet (2024)

RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI Commercializzata per la prima volta nel 2013, Honda CB500F subito incontrò i favori del pubblico e degli addetti ai lavori. Ottima come entry-level per i possessori di patente A2, nel tempo ha saputo farsi spazio anche tra i motociclisti più esperti, grazie al grande divertimento di guida garantito dal brillante motore da 35 kW (48 CV), dalla grande agilità e dai costi di manutenzione irrisori. Rinnovata nel 2016, ridisegnata nel 2019, nuovamente rinfrescata nel 2021 e nel 2022, nel 2024 è la volta dell'accesso all’iconica famiglia Hornet, sulle orme di Hornet 750.

La famiglia Hornet accoglie un nuovo membro

HORNET STYLE La nuova configurazione prevede sia nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, per una migliore visibilità notturna, sia accorgimenti aerodinamici che migliorano la precisione di guida: i condotti laterali incorporati all’altezza del faro incanalano il flusso d’aria attorno all’area superiore del serbatoio, contribuendo a rendere lo sterzo più preciso a velocità sostenuta. Nuovo anche il display TFT a colori da 5” con connettività Honda RoadSync che offre la navigazione passo-passo e l’accesso alle altre funzioni dello smartphone. Nuovo, infine, il blocchetto comandi sinistro retroilluminato, per una migliore visibilità nelle giornate molto soleggiate. E a proposito di funzioni tecnologiche: nuova CB500 Hornet è dotata del sistema ESS (Emergency Stop Signal) per la segnalazione della frenata di emergenza.

Il nuovo display da 5''

VEDI ANCHE

CICLISTICA Il telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante è invariato nel layout ed è calibrato per offrire un'ottima risposta su tutte le superfici stradali. Il peso con il pieno della CB500 Hornet è pari a 188 kg, un chilogrammo in meno rispetto alla precedente CB500F. La forcella rovesciata Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) da 41 mm, ha il maggiore punto di forza nella divisione delle funzioni di smorzamento idraulico e molleggio, una per gambo, che rende le reazioni più neutrali e offre una grande qualità di guida, mentre il forcellone con pareti dei bracci da 2 mm di spessore impiega un elemento trasversale scatolato. Rigido in senso rotazionale, è invece più flessibile in senso laterale, con lo scopo di enfatizzare la maneggevolezza. L’ammortizzatore a tubo singolo (tipico delle moto sportive di segmento maggiore) con pistone di grande diametro garantisce da par suo comfort e stabilità: dotato di regolazione del precarico molla su 5 posizioni, è fissato al forcellone con leveraggio Pro-Link ed ha una taratura perfettamente accordata alla forcella. L’impianto frenante può infine contare sul doppio disco da 296 mm con pinze Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini e, al posteriore, un disco da 240 mm morso da una pinza a singolo pistoncino. Sulle leggere ruote a 5 razze sdoppiate sono montati pneumatici 120/70-ZR17 all’anteriore e 160/60-ZR17 al posteriore.

Ciclistica molto Hornet

MOTORE Il già conosciuto bicilindrico parallelo di 471 cc (omologazione Euro5+), in grado di erogare una potenza di 35 kW (48 CV), il massimo ammissibile per la patente A2, e una coppia di 43 Nm, vanta ora mappature della centralina che rendono l’accelerazione ancora più brillante. Honda CB500 Hornet è inoltre è provvista di serie del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Nuova mappatura motore

A CATALOGO Per nuova CB500 Hornet 2024 è disponibile un’ampia gamma di accessori, organizzata in “pack”, sovrapponibili tra loro in quanto privi di duplicazioni. Ogni componente è acquistabile anche singolarmente. Con Style Pack si hanno unghia parabrezza scura, tank pad, cover monoposto in tinta e stickers ruote, col Comfort Pack avrai manopole riscaldabili, presa ACC sottosella e cavalletto centrale, con Travel Pack, infine, borsa serbatoio da 3 litri e borsa sellino posteriore 15 litri espandibile a 22 litri. Ci sentiamo presto per prezzo e tempi di uscita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2023