Honda NX500 2024: in video da EICMA 2023 l'erede della Honda CB500X

L’unica vera crossover a potenza piena per patente A2 in video da EICMA 2023. Tutte le differenze con CB500X

Si scrive Honda NX500, si legge ''nuova Honda CB500X''. Ma la sigla NX suonava meglio, almeno a chi hai i capelli bianchi in testa. Honda NX500 2024 una delle protagoniste dello stand del marchio giapponese a EICMA 2023. Cosa cambia, oltre al nome, rispetto a CB500X? Beh, qualcosa cambia pure. E ovviamente, cambia in meglio.

Nuova Honda NX500 2024

NOMEN OMEN Il modello è dunque la naturale evoluzione di CB500X, che abbandona così la famiglia “CB”. Più muscolosa nel look, arricchita nell’equipaggiamento, la piccola crossover si rinnova mantenendo le prerogative tecniche che ne hanno decretato il successo, conservando un’identità marcatamente adventure. Le lettere NX sono un retaggio storico di Honda, legato al modello con motore monocilindrico NX650 Dominator, lanciato alla fine degli anni ‘80 e ancora oggi ricordato con nostalgia in tutta Europa per la sua capacità di conciliare le caratteristiche delle moto da strada con le qualità delle offroad. NX significa “New X-over” ed esprime esattamente il carattere della nuova NX500: una moto divertente da guidare sui tornanti, adatta alle lunghe distanze ed estremamente versatile.

Parola chiave: versatilità

ELETTRONICA Equipaggiata con il conosciuto bicilindrico da 471 cc, Honda NX500 resta l’unica vera crossover a potenza piena (35 kW, 48 CV) per patente A2. Omologato Euro5+, il motore stesso vanta ora mappature della centralina che rendono l’accelerazione ancora più brillante, mentre l'equipaggiamento di serie include ora anche il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Nuova mappatura della centralina

TELAIO I cerchi di nuovo disegno riducono le masse non sospese di 1,5 kg, contribuendo alla riduzione di peso complessiva di ben 3 kg rispetto alla precedente CB500X. Il telaio in acciaio con struttura a diamante è associato a una forcella Showa SFF-BP con steli da 41 mm e a un ammortizzatore Showa regolabile nel precarico, entrambi con tarature dedicate al rinnovamento del modello. La frenata si affida ai doppi dischi anteriori con pinze assiali a due pistoncini.

Più leggera, quindi più guidabile

COMPONENTISTICA Il nuovissimo gruppo ottico anteriore a LED migliora la visibilità notturna, mentre il nuovo display TFT a colori da 5” (vedi gallery) offre la funzione di connettività Honda RoadSync comandabile attraverso un semplice interruttore a quattro direzioni, retroilluminato. Nuova NX500 è infine dotata del sistema ESS (Emergency Stop Signal) per la segnalazione della frenata di emergenza. Tre colorazioni: Grand Prix Red, Mat Gunpowder Black Metallic, Pearl Horizon White. A voi la scelta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2023