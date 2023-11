Nuova Honda CB1000 Hornet, a EICMA la naked con motore CBR1000

I rumors non mentivano, al fianco della best seller CB750 Hornet (naked più venduta in Europa nel 2023) è arrivata anche la sorella maggiore CB1000 Hornet, presentata sotto le luci dei riflettori di EICMA 2023. La maxi naked mutua ed evolve alcuni concetti della sorellina, come le prestazioni “pungenti” e la ciclistica agile su strada. Ecco com’è fatta… ma attenzione, quella che vedremo durante la fiera non è ancora il modello definitivo, ma un prototipo in avanzata fase di sviluppo

DESIGN Sportiva, appuntita – come il pungiglione dell’insetto a cui si ispira – ma inconfondibilmente Honda, ciò vuol dire non estrema e “arrogante” nell’urlare le sue intenzioni, almeno per il momento dato lo stato ancora variabile delle cose. La Hornet 1000 riprende alcuni stilemi già visti sulla piccola 750, come la coda all’insù, la vita snella e le linee discendenti di faro, serbatoio e convogliatori. A dirla tutta, forse un po’ troppo spoglia e razionale, con tutta la meccanica “in ombra” sotto la verniciatura nera.

MOTORE Tra i punti di forza della nuova Hornet ci sarà senza alcun dubbio il motore, il 4 cilindri in linea di derivazione Fireblade 2017-2019. Al momento non sono ancora stati diramati i valori di potenza e coppia massima, ma secondo Honda saranno superiori ai 150 CV e 100 Nm di coppia, c’è da scommettere che la Casa di Tokyo difficilmente si farà prendere dalla corsa alle prestazioni estreme, non è nella sua filosofia, anche perché la ciclistica…

AGILE, MA Andando bene a vedere la Hornet rispetto ad alcune rivali più “esotiche” come KTM, Triumph o Ducati, non sbalordisce per componentistica premium, forse puntando ad un prezzo d’acquisto (anch’esso ancora top secret) più competitivo. Il telaio della nuova CB1000 Hornet è in acciaio a doppia trave, doppia sezione, discendente, abbinato ad una forcella Showa SFF-BP con steli rovesciati da 41 mm, regolabile in precarico ed estensione della molla, proprio come il mono ammortizzatore, collegato attraverso un leveraggio Pro-Link. Completano il quadro l’impianto frenante con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale, dischi flottanti da 310 mm, e pneumatici 120/70 ZR17 anteriore e 180/55-17 posteriore, misura “slim” per una 1.000 cc di cilindrata, qui si nota la filosofia che contraddistingue la Hornet alla ricerca di maggior agilità.

TECNOLOGIA A BORDO Dal punto di vista della tecnologia a bordo la nuova CB1000 Hornet non si farà mancare nulla o quasi, dal ride by wire con 3 Riding Mode al controllo di trazione HSTC multilivello, passando per la frizione assistita con antisaltellamento e il display TFT dotato di connettività Honda Road Sync.

DATA D’ARRIVO Queste erano solo le prime informazioni, sapremo darvi maggiorni informazioni sulla nuova maxi-naked Honda CB1000 Hornet in prossimità della sua commercializzazione, prevista per l’inizio dell’estate 2024 nelle tre colorazioni Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic e Pearl Glare White.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023