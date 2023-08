Honda CB750 Hornet: con GIVI è pronta per le ferie estive

GIVI ha pensato alla nuova naked di Honda, la CB750 Hornet, realizzando un kit di accessori per trasformarla in una vera moto da turismo. Scopriamo le borse laterali, quella da serbatoio, la piastra per il bauletto, il cupolino e anche i paramani.

LE BORSE La prima proposta di GIVI per la nuova Hornet sono le valigie laterali morbide Easy-T EA127. Queste borse, estensibili da 20 a 30 litri, dispongono di sacca interna waterproof e di cinghie di compressione carico che le stabilizzano ai telaietti specifici a sgancio rapido Remove-X TR1200. Il prezzo dei telaietti è di 129,50 euro, mentre quello delle borse è di 159,00 euro.

BAULETTO? PERCHÉ NO Se le borse non bastano e serve anche fissare un borsone o addirittura installare un più capiente bauletto, ecco allora SR1200, attacco specifico per questa Honda che, attraverso l’aggiunta di una piastra ad hoc, permette di alloggiare topcase Monolock o Monokey (a questa seconda famiglia appartiene il modello scelto da GIVI, il V47NN da 47 litri, capace di contenere due caschi modulari). Se preferite il portaborse in alluminio, invece, questo è l'EX2M. Veniamo ora ai prezzi: il supporto in alluminio è proposto a 91,50 euro, l'attacco SR1200 a 125 euro.

La piastra GIVI per la Honda CB750 Hornet

ANCHE SUL SERBATOIO Chi viaggia in moto sa quanto è comodo poter tenere a portata di mano lo smartphone, le carte o i contanti. Tramite la flangia specifica BF30, il serbatoio della nuova CB750 Hornet può accogliere la borsa dotata di aggancio e sgancio rapido Tanklock o TanklockED. Tra le tante proposte in gamma, GIVI ha scelto la compattezza del borsello da 5 litri Easy-T EA144B: questa mini borsa è dotata di tracolla, maniglia per il trasporto e copertina antipioggia in giallo flou. Il prezzo della flangia è di 22 euro, quello del borsello da serbatoio di 65,50 euro.

Da GIVI il cupolino fumé per la Honda CB750 Hornet

ALTRI ACCESSORI La lista degli accessori GIVI per la nuova Hornet non è finita. In catalogo, infatti, c'è anche il cupolino fumé 2166A. Questo plexi dal look più aggressivo si monta tramite gli attacchi A1200A e ha dimensioni di 28 x 36,5 cm (h x l). Il prezzo del cupolino è di 72 euro, mentre quello degli attacchi è ancora in fase di definizione. Per coloro i quali avessero intenzioni serie anche nel periodo invernale, invece, GIVI ha pensato ai paramani HP1201B: anche il prezzo di questo accessorio è in via di definizione ma, visto il caldo, c'è ancora tempo.



Pubblicato da Michele Perrino, 12/08/2023