Givi Maxia 5: bauletto super capiente da 58 litri

Givi lancia sul mercato il nuovo bauletto posteriore Maxia 5. Presentato in anteprima all’ultima edizione di EICMA, rappresenta la quinta evoluzione della Maxia, modello top di gamma Monokey portato al debutto nel 1991. Givi Maxia 5 propone elementi estetici che richiamano il dinamismo del mondo a due ruote con scelte strutturali vantaggiose, frutto di progettazioni attente e molto scrupolose. I 58 litri di spazio al suo interno rappresentano un record mai raggiunto prima dal marchio.

In viaggio con Givi Maxia 5

PRATICO E TECNOLOGICO Maxia 5 rimane fedele e rilancia il celeberrimo sistema di aggancio Monokey. Estetica e struttura appaiono fortemente ripensate. Goffrature, linee pulite, combinazioni cromatiche di tendenza scelte per adattarsi al design delle touring e maxiscooter di ultima generazione. Il frontale richiama uno stile moderno ed è enfatizzato da elementi aerodinamici, come ad esempio l’andamento del catadiottro che corre orizzontalmente o ancora la lavorazione delle due cover inferiori, che ricorda gli estrattori sportivi. Maxia 5 viene proposta in 4 varianti tutte caratterizzate dalla presenza di 4 cover (due superiori e due inferiori) verniciate, un tappetino morbido applicato sul fondo, rete e cinghia elastica per stabilizzare il contenuto, serratura Security Lock.

Dettaglio Givi Maxia V58NNT

SOLUZIONI SMART L’incessante ricerca tecnologica ha permesso di sviluppare una cornice interna ancor più rigida e con minori vincoli a livello di forma (qui la nuova linea di borse da bici Adventure di Givi). Linee filanti e curvature non influiscono sulla robustezza della struttura permettendo di sfruttare al meglio i volumi, come nel caso dei due ''rigonfiamenti'' ricavati ai lati del coperchio, che permettono un posizionamento dei caschi all’interno più facile e gestibile. Un altro punto di forza è rappresentato dalle cerniere posteriori ''a pettine'', sistema che le irrobustisce e che permette al coperchio di rimanere aperto con un angolo corretto. Le sue caratteristiche tecniche e le dimensioni rendono questa valigia posteriore adatta ad essere utilizzata in abbinamento ai prodotti Givi della serie Touring. Al momento, Givi Maxia 5 viene proposta a un prezzo di 474 euro (V58N e V58NT) e di 459 euro (V58NN e V58NNT).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/07/2023