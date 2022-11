Givi Bike, la nuova linea di borse da bici Adventure. Unboxing video

Presente anche quest’anno a EICMA 2022, Givi Bike ha portato in fiera a Milano le ultime novità della sua linea Adventure, dedicata a chi fa cicloturismo in bicicletta, e che già comprende la borsa da manubrio Climb, la borsa da frame Hill e la capiente borsa sottosella Hump. Scopriamo le novità presenti a EICMA 2022 insieme a Paolo Marini di Givi Bike.

GIVI Bike a EICMA 2022: la gamma di borse Adventure in fiera

POKER DI BORSE Quattro le nuove borse da bici esposte in fiera, che come il resto della gamma Adventure sono in nylon rinforzato e waterproof. La prima novità è una borsa da forcella dalla capienza di 3,5 litri, che porta al debutto il nuovo sistema di attacco Contatto, che permette di agganciare/sganciare la borsa dalla clip di supporto con una sola mano. Il supporto può essere applicato con le viti alla forcella, se predisposta, oppure tramite lacci in gomma in dotazione. La borsa può essere applicata anche a forcelle ammortizzate.

GIVI Bike a EICMA 2022: la borsa da top frame

La seconda novità è una borsa top tube basic ma molto utile, specialmente per chi va in bicicletta tutti i giorni: si applica con le viti o con velcro e laccio per il mozzo, ha un’apertura magnetica e con la sua capienza di un litro funge da vera e propria svuotatasche, dove riporre le cose più importanti mentre si pedala.

GIVI Bike a EICMA 2022: la borsa da forcella

La terza novità è una borsa da telaio piccola, con capienza di due litri, doppia tasca a destra e sinistra, e può essere montata tramite velcri o laccetti. Da ultima, ma non meno importante, la tour bag sottella con chiusura roll top (che si arrotola e si fissa con clip laterali) e il nuovo sistema di aggancio Contatto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022