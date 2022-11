Givi XL08: il topcase morbido per ogni necessità!

Givi XL08 si aggiunge alle sette proposte della gamma X-Line: tre borse cargo con volumi estensibili, due delle quali trasformabili in zaino, che si sommano a tre borse serbatoio con fondo e coperchio preformati e sistema di fissaggio Tanklock (qui gli accessori Givi per CFMoto 800 MT 2022). Non manca poi una borsa da sella compatta. Le borse X-Line si adattano facilmente a un utilizzo che spazia dalle gran turismo alle adventure. Nuova XL08 - come le altre X-Line in gamma - propone innovazioni a livello di materiali, sistemi di aggancio e accoppiamenti. Le borse sono dotate di serie di sacca interna removibile water resistant.

Nuovo Givi XL08

QUALITÀ ASSICURATA Vero e proprio topcase morbido, con la sua linea aerodinamica XL08 rappresenta una soluzione di carico posteriore che lascia libera la sella passeggero. La sua base semirigida lo rende compatibile con il sistema di attacco Monokey, quello che da decenni Givi utilizza sulle valigie laterali e bauletti rigidi. Dal punto di vista della costruzione, la borsa segue le specifiche tecniche in precedenza indicate per la linea X-Line, materiali compresi (Poliestere 1680D / 1200D e TPU).

Givi XL08: il contenuto interno

MASSIMA CAPIENZA Esternamente il topcase presenta zone separate, facilmente raggiungibili: due tasconi laterali, un porta scarpe, un organizer e una tasca posteriore in rete. Nel vano principale è presente poi una sacca impermeabile, dotata di chiusura a roll-up. XL08 è inoltre dotato di due cinghie integrate sul coperchio che permettono di aggiungere un carico extra (qui la gamma Givi X-Line). La capienza interna è di 40 litri, sufficiente a contenere un casco integrale modulare. Per facilitare il trasporto è inclusa infine una tracolla.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/11/2022