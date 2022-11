Maxia 5 e Trekker Outback Evo: l'unboxing delle novità Givi a EICMA 2022

Nuovi top di gamma in casa Givi: il bauletto Maxia 5 e il set di valigie in alluminio Trekker Outback Evo: l'unboxing in video

Firma un gran numero di prodotti per la moto, come ad esempio i caschi, ma Givi è prima di tutto leader indiscussa nel campo delle valigie e dei bauletti. A Eicma 2022 Antonio Rizzini ci mostra i due nuovi top di gamma: il bauletto Maxia 5 e il set di valigie in alluminio Trekker Outback Evo pensato per le maxi enduro adventure, in arrivo sul mercato a primavera 2023.

Givi Maxia 5, il nuovo bauletto che contiene due caschi modulari

IL BAULETTO MAXIA 5 Caratterizzato dal bel design arrotondato e futuristico, Givi Maxia 5 raggiunge una capacità di 58 litri, grazie a cui riesce a ospitare addirittura due caschi modulari. Si distingue per quattro pannelli verniciati in vari colori per armonizzarsi al meglio con la livrea della vostra moto.

Givi Trekker Outback Evo, la valigia destra smussata per adattarsi allo scarico

LE VALIGIE TREKKER OUTBACK EVO Se Outback è un nome già noto nel mondo dei bauletti in alluminio per la moto, la nuova serie Evo cambia forma, con una valigia di destra sagomata apposta per accogliere lo scarico delle moto che hanno il terminale montato sul lato. Il set si compone del topcase da 58 litri, una valigia sinistra da 37 litri e una destra da 33 litri (4 litri in meno dovuti allo smusso). Un particolare sistema permette di inclinare queste ultime per aprire i coperchi senza interferire con il bauletto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2022