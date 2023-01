GIVI 50.9 Enigma: nuove grafiche per l'integrale omologato ECE 22.06. Prezzo

GIVI presenta 50.9 Enigma, casco integrale omologato 22.06 che nel 2023 si presenta in nuove vesti grafiche: caratteristiche e prezzo

L'integrale top di gamma di GIVI si chiama Enigma e nel 2023 presenta sei nuove grafiche: effetto carbon look, dotazione ricca e l'immancabile nuova omologazione ECE 22.06. Scopriamo le caratteristiche tecniche, i nuovi colori e il prezzo.

LA SCHEDA Dal punto di vista tecnico il GIVI 50.9 Enigma si presenta con tre differenti calotte esterne in tecnopolimero, all'interno tessuto anallergico completamente removibile con guanciali a estrazione rapida e chiusura a sgancio micrometrico in acciaio inox. La visiera trasparente, antigraffio, è predisposta per la lente Pinlock Max Vision, inclusa nella confezione, ma oltre a questa è presente di serie anche una visiera color iridio specchiato, più sportiva, coordinata con la calotta. All'interno, invece, c'è il classico visierino parasole fumé. Due le prese d'aria superiori, una sulla mentoniera, che fanno il pari con il doppio estrattore al posteriore, mentre paranaso e paravento aiutano a tenere sotto controllo appannamento e spifferi.

Una delle versioni del GIVI 50.9 Enigma

TAGLIE E PREZZI GIVI 50.9 Enigma è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL e, grazie alle sei nuove livree, è proposto in un totale di quattordici diverse colorazioni. Il prezzo è di 229 euro per la versione Enigma e la Atomic, mentre le monocolore Solid Color sono a 219 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/01/2023