Non solo caschi e bauletti: da Givi il primo mantenitore di carica per moto

Lo specialista di accessori moto Givi realizza prodotti per un sacco di categorie: comfort di guida, sicurezza, bagaglio, protezione del veicolo... e da oggi anche manutenzione.

MANTENITORE I mantenitori di carica permettono di prolungare la vita delle batterie, specie nel caso di moto (ma non solo) che stanno spesso ferme e inutilizzate in un box: qui trovate un confronto tra i modelli più ricercati su Amazon. Come questi, il nuovo Givi S510 D-Charge è un caricabatterie con funzione di mantenitore di carica compatto e robusto, facile e sicuro da utilizzare, automatico nella gestione dei cicli e completo di tutto quanto necessario per il collegamento al veicolo.

Givi S510 D-Charge, mantenitore di carica: la dotazione completa

COMPATIBILITÀ Il Givi S510 D-Charge è compatibile con tutti i tipi di batterie 12V tradizionali (Piombo acido, MF, GEL AGM) e con le 12V al litio di ultima generazione (con tecnologia agli ioni di Litio, LiFePO4, da 1,2 Ah fino a 100 Ah). Un sensore di temperatura integrato permette l’attivazione della funzione Polar, che consente una corretta ricarica anche a basse temperature.

COME FUNZIONA Nel caso delle batterie al litio, l’algoritmo di carica e mantenimento lavora su 7 cicli in modo intelligente e automatico: inizializzazione, recupero (partendo da minimo 1,25V), carica leggera, carica principale, analisi, mantenimento ed equalizzazione. Per le batterie al piombo acido, invece, il dispositivo aggiunge un ottavo ciclo, la desolfatazione, che sfrutta impulsi di corrente per rimuovere i solfati dalle piastre in piombo, riportando la batteria alla sua funzionalità.

Givi S510 D-Charge, mantenitore di carica

PREZZO Completamente realizzato in Italia, il Givi S510 D-Charge ha una garanzia di 3 anni e un prezzo consigliato al pubblico di 84 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/05/2023