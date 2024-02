Le pazze avventure di una Honda Monkey in offroad (video)!

Maxienduro? Non proprio. Per guidare le moto grandi e potenti, sia su strada che in fuoristrada, serve una sola cosa: il manico! Per quelli normali, che vogliono soprattutto divertirsi, le moto piccole e leggere sono la migliore soluzione perché richiedono un impegno limitato ma danno comunque soddisfazione. Certo, questa volta la moto è piccola per davvero e neanche troppo potente... A giudicare dalle immagini, però, quella con la Honda Monkey 125 è comunque una bella avventura. Guardate il video!

SCIMMIA OFFROAD Ripide salite, salti e anche il guado di un... fiumiciattolo – più una pozzanghera, a dire il vero – il Monkey non si fa mancare nulla. Nonostante il piccolo motore, le ruotine. un'altezza da terra di certo non elevata, questa Honda dice la sua. Per le peripezie non avrebbe fatto male un abbigliamento tecnico più adeguato – a cominciare da un paio di guanti! – per questo piccolo ma coraggioso esploratore!

Pubblicato da Michele Perrino, 10/02/2024