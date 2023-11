Viva le sportive stradali! A EICMA Honda rinnova la CBR650R

Avrà anche perso Marquez in MotoGP, ma Honda è ancora protagonista nel segmento delle moto sportive, come dimostra la gamma di moto carenate rinnovata da cima a fondo, dalla piccola CBR500R, passando per il ritorno della CBR600RR e il rinnovamento della Fireblade, senza dimenticarsi la sportiva stradale media, ovvero la nuova CBR650R 2024, che solo 2 anni fa è risultata la più venduta in Europa. Scopriamo come cambia il nuovo modello.

Honda CBR650R 2024, il nuovo frontale

DESIGN parola d’ordine aggressività, anche la CB6650R si rifà il trucco per il 2024, ancora più sportivo che in passato. Cambia connotati il frontale, anche grazie al nuovo profilo dei fari anteriori ancora più accigliati, mentre la carena “sbottonata” che lascia in vista il motore tradisce un po’ quella sua indole stradale, che si nota anche nella posizione di guida. Il nuovo codino, con faro a LED posizionato in verticale e le grafiche HRC completano il quadro.

MOTORE Il quattro cilindri non è morto, anzi, Honda ci punta forte, e lo conferma al centro del progetto. Le performance del motore rimangono invariate rispetto alla precedente generazione, con un picco di potenza massima di 95 CV a 12.000 giri/min e una coppia di 63 Nm a 9.500 giri/min, ora però il motore rispetta la nuova normativa Euro 5+. Come sempre è disponibile una versione da 35 kW per patente A2. La vera novità è la frizione Honda E-Clutch, ovvero il comando elettronico della frizione, che permette di effettuare partenze, stop, cambi marcia e scalate, senza agire sulla leva al manubrio. Quest’ultima, resta al suo posto ed è sempre disponibile per il pilota nel caso in cui voglia agirvi manualmente. In questo modo, viene enfatizzato il divertimento di guida per i piloti esperti, e semplificata la guida per i principiati.

Honda CBR650R 2024, dettaglio della frizione elettronica

CICLISTICA Confermata nella sua totalità la ciclistica, composta da un telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante accoppiato a sospensioni Showa e impianto frenante Nissin. Nello specifico la fotcella è una SFF-BP (funzioni separate, big piston) non regolabile mentre il mono ammortizzatore è regolabile nel precarico.

DOTAZIONE Oltre al restyling e all’arrivo della frizione elettronica, la grande novità è l’arrivo di un nuovo display TFT a colori da 5” al posto della vecchia strumentazione LCD a retroilluminazione negativa. Grazie alla connettività per smartphone Honda RoadSync, gestita tramite un nuovo blocchetto sinistro retroilluminato con cursore a quattro direzioni, offre anche la navigazione a frecce turn-by-turn sullo schermo, oltre alle altre funzioni già presenti (previsioni meteo, player musicale, messaggistica, telefonate). La CBR650R 2024, in entrambe le versioni – tradizionale ed E-Clutch – è disponibile in due colorazioni: Grand Prix Red e Mat Gunpowder Black Metallic

