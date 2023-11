Che grinta la piccola! A EICMA, Honda rinnova la CBR500R

Tra le tante novità Honda presentate a EICMA 2023 c’è anche la piccola CBR500R, stretta parente della CB500 Hornet e della nuova NX500, erede della CB500X, con loro condivide la maggior parte degli aggiornamenti tecnici, ma è dalla gamma sportiva che prende il nuovo look. Scopriamo insieme come cambia.

DESIGN Piccolina ma tanto aggressiva, la nuova CBR500R ottiene un profondo restyling che la fa sembrare quasi una moto di segmento superiore. I designer Honda hanno preso ispirazione, ovviamente, dalla rinnovata Fireblade per disegnare il nuovo faro sdoppiato, il cupolino, le carene sagomate, le alette aerodinamiche e la nuova coda, più appuntita e a sviluppo verticale; le nuove grafiche sono la ciliegina sulla torta.

Nuova Honda CBR500R 2024, il nuovo frontare con faro sdoppiato a LED

MECCANICA E CICLISTICA Sotto le rinnovate carene c’è ancora il motore bicilindrico parallelo da 471 cc, ora omologato Euro 5+, in grado di erogare una potenza di 48 CV (35 kW) e una coppia di 43 Nm. Nonostante sulla scheda tecnica i valori rimangono invariati, i tecnici Honda promettono una miglior accelerazione grazie alle nuove mappature introdotte, inoltre è ora di serie del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). Pur essendo una sportiva entry level, la dotazione ciclistica non è affatto male, il telaio è in acciaio con struttura a diamante ed è associato alla forcella Showa SFF-BP con steli da 41 mm, mentre l’ammortizzatore Showa al posteriore è regolabile nel precarico. Nissin mette la firma all’impianto frenante, con doppi dischi anteriori morsi da pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale. Rispetto al m.y. 2023 la nuova CBR ha perso peso, - 1kg, fermando l’ago della bilancia a 191 kg con il pieno.

Nuova Honda CBR500R 2024 tra le curve

SPORTIVA, MA FACILE Non cambia l’ergonomia, che nell’impostazione è piuttosto sportiva, anche rispetto ad altre competitor presenti nel segmento, con tanto di manubri fissati sotto la piastra di sterzo. La CBR500R rimane però amichevole, sia per il peso contenuto, sia per la seduta non distate dal suolo, posizionata a 785 mm da terra.

DOTAZIONE E ACCESSORI Oltre allo stile, la vera novità della Honda CBR500R sta nella dotazione tecnologica; proprio come per le altre moto 500 cc presentate in fiera arriva il nuovo display TFT a colori da 5”, assemblato con la tecnica dell’incollaggio ottico, novità assoluta sulle moto Honda, che migliora la visibilità nelle giornate molto soleggiate. Tra le peculiarità ci sono le opzioni di personalizzazione del layout - con modalità di visualizzazione “a barre”, “circolare” o “semplice” – oltre alla connettività Honda RoadSync per smartphone sia Android che iOS. Grazie a lei oltre alle varie funzioni è possibile sfruttatre anche la navigazione TBT. Per interagire con lo strumento Honda ha introdotto un nuovo blocchetto elettrico sinistro retroilluminato. Ovviamente non mancheranno le possibilità di personalizzazione grazie agli accessori, che la Casa di Tokyo ha raggruppato in pacchetti per rendere più facile la scelta:

Nuova Honda CBR500R 2024, dettaglio della nuova strumentazione

-Racing Pack

- Cover monoposto in tinta

- Stickers ruote

- Tank pad carbon look con logo CBR

- Parabrezza allungato (+40 mm) fumé

Comfort Pack

- Manopole riscaldabili (a 5 livelli con memoria e indicatore sul display)

- Presa ACC sottosella

- Borsa serbatoio 3L

In aggiunta a qualsiasi pack, si può installare il bauletto da 35L con relativo portapacchi o una più discreta borsa per il sellino posteriore da 15L.

La nuova CBR500R sarà disponibile il Gran Prix Red oppure nera.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023