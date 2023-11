Honda rilancia, a EICMA arriva la nuova CBR1000RR-R Fireblade 2024

A EICMA 2023 si respira aria racing dalle parti dello stand Honda. La Casa di Tokyo, dopo aver riportato in Europa la CBR600RR, alla kermesse milanese presenta la rinnovata versione della sua ammiraglia CBR1000RR-R Fireblade 2024, anche nella più esclusiva versione SP. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte.

Honda CBR1000RR-R Fireblade, in staccata... profonda

Lo sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade e della versione SP è stato costante dal lancio sul mercato della prima versione (qui la prova) fino ai giorni nostri. La supersportiva figlia del reparto corse HRC fa un ulteriore passo in avanti, per cercare di agguantare un numero maggiore nel mondo delle competizioni. Nelle corse sono i piccoli dettagli a fare la differenze e dunque anche un miglioramento del 10% è interessante, ed è i caso delle nuove appendici aerodinamiche, spostate in avanti ed estese verso il faro anteriore. Ma non è tutto, perché per il 2024 arriva uno scalino, stile MotoGP, davanti alla ruota posteriore per allontanare l’aria dal pneumatico posteriore, con l’effetto di migliorare la trazione e la sensazione di maneggevolezza, sia su asciutto che sul bagnato. Anche la cover serbatoio è stata riprogettata, con lo scopo di migliorare l’abitabilità del pilota quando si accuccia dietro al cupolino ma anche di renderla più facile da stringere con le ginocchia.

Il quattro in linea della Fireblade mantiene invariati gli incredibili valori di potenza e coppia – rispettivamente di 217 CV a 14.000 giri/min, e una coppia massima pari a 113 Nm a 12.000 giri/min. – ma migliora le sue qualità d’erogazione, grazie ad un nuovo acceleratore elettronico e non solo. Le modifiche riguardano testata, rapporto di compressione, fasatura distribuzione e molle valvola, ci sono inoltre albero a gomiti e bielle più leggere, oltre a nuovi rapporti del cambio più corti, sia nella trasmissione finale sia in quella primaria. Nuovo anche il sistema di scarico, aumentato di un litro nel volume ma più silenzioso di 5 db.

Honda CBR1000RR-R Fireblade, tanti affinamenti per rimanere al vertice

LAVORO DI SQUADRA Il Throttle By Wire a 2 attuatori migliora precisione e controllo dell’acceleratore ai regimi più bassi e l’efficacia del freno motore. un attuatore comanda i cilindri 1 e 2, l'altro attuatore i cilindri 3 e 4. A gas parzializzato e nelle fasi transitorie dell’accelerazione, le valvole a farfalla dei cilindri 1 e 2 si aprono per prime per regolare finemente la spinta e generare fluttuazioni della rotazione dell’albero a gomiti. Discorso analogo in frenata, con i cilindri 3 e 4 che rimangono parzializzati mentre i primi due sono chiusi e pronti alla riapertura in caso di accelerazione.

VEDI ANCHE

Prestazioni elevate necessitano di telaio e ciclistica all’altezza della situazione. Quello della Fireblade 2024 è stato completamente riprogettato per ottenere maggiore flessibilità per migliorare il feeling in piega e la trazione in uscita di curva. Sul modello 2024 sono stati rimossi i rinforzi interni, l'area a parete sottile è stata aumentata e la sagomatura ottimizzata. Cambiano anche le quote ciclistiche: l'interasse passa da 1.460 a 1.450 mm, con inclinazione del cannotto di sterzo ridotta da 24 a 23°56’ e avancorsa che passa da 102 a 100,8 mm. Il peso con il pieno è ora di 200 kg, un chilo in meno rispetto al modello precedente.

SOSPENSIONI E FRENI La componentistica utilizzata per sospensioni e freni è quello che differenzia la versione standard da quella SP. Sulla prima le sospensioni sono Showa meccaniche completamente regolabili – con forcella rovesciata Showa BPF (Big Piston Fork) da 43 mm e mono BFRC-L – mentre sulla SP debuttano le sospensioni elettroniche Öhlins Smart Electronic Control con interfaccia utente (OBTi) e valvole interne a spillo (SV; rispetto al passato è più immediata la regolazione in base alle proprie esigenze ed è ora possibile regolare elettronicamente anche il precarico direttamente dal display. Sulla versione standard l’impianto frenante Nissin prevede pinze freno radiali a mordere dischi da 330 mm di diametro, mentre al posteriore c’è la stessa pinza freno Brembo montata sull’esoterica RC212V-S; full Brembo l’impianto frenante della versione SP, con pinze Stylema R, con leva e pompa radiale.

NUOVA ERGONOMIA Anche l’ergonomia – piuttosto “spinta” sui precedenti modelli – è stata interessata da aggiornamenti. Nello specifico, i semimanubri sono 19 mm più alto e 23 mm più vicini al pilota, con pedane 16 mm più in basso, una nuova triangolazione scelta per dare maggiore libertà di movimento in sella e migliore controllo.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024

Il display TFT a colori offre tutte le informazioni rilevanti per la selezione dei Riding Mode e l’impostazione di erogazione potenza, freno motore, controllo di trazione, controllo dell’impennamento e ‘launch control’ per le partenze da fermo. Tutti i parametri sono stati rimodulati per assecondare le rinnovate caratteristiche di erogazione della potenza e dei rapporti del cambio. L’ABS Cornering, oltre alle modalità ‘strada’ e ‘pista’ dispone dell’ulteriore modalità ‘gara’ (Race). I primi 300 esemplari della Fireblade SP nella colorazione ‘Mat Pearl Morion Black’ saranno commercializzati come versione “Carbon Edition” dotata di numerose componenti in fibra di carbonio che riducono complessivamente il peso di 1 kg.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023