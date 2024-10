Nuovi BMW C 400 X e C 400 GT: ecco come cambiano gli scooter premium

Nuovi BMW C 400 X e C 400 GT: i nuovi scooter di BMW alla lente d'ingrandimento. Caratteristiche, novità e foto ufficiali

BMW ha appena svelato i nuovi 400 X e il BMW C 400 GT 2025, per i due scooter premium di media cilindrata arrivano l’omologazione Euro 5+, una dotazione di serie più ricca e accessori ancora più pratici ed esclusivi. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte da BMW Motorrad.

Il display TFT da 10,25'' di nuovo C 400 GT (opzionale)

Come ogni veicolo premium, anche i nuovi C 400 di BMW si caratterizzano per la dotazione da “ammiraglia”, a spiccare è il nuovo quadro strumenti TFT da ben 6,5” offerto di serie, che può crescere addirittura fino a 10,25 sulla versione GT (optional). Schermo che ovviamente è dotato di connettività Bluetooth, inoltre, l'applicazione gratuita BMW Motorrad Connected offre anche la navigazione a frecce direttamente tramite il display. Navigazione e connettività, è risaputo, possono bruciare rapidamente la batteria degli smartphone, ma a porre rimedio c’è la ricarica ad induzione con tanto di raffreddamento nel vano porta oggetti.

SPAZIO IN ABBONDANZA Tra le pecche dei vecchi BMW C 400 X e BMW C 400 GT c’era la poca praticità, ma sui nuovi modelli il problema – stando al costruttore – è stato risolto grazie al maggiore spazio di stivaggio sotto la sella: sul C 400 X il volume di stivaggio è aumentato di 3 litri, sul GT, comprese le tasche anteriori, di ben 12 litri. Il BMW C 400 GT è ora dotato di serie di un parabrezza regolabile manualmente e può essere equipaggiato in fabbrica con un portapacchi come parte dell'equipaggiamento opzionale. A proposito di bauletto, rispetto al precedente accessorio, il nuovo offre ben 13,5 litri di capacità in più oltre a luce di cortesia e presa USB.

Cresce il vano sottosella sui nuovi C 400 di BMW

SCOOTER HI-TECH Tecnologia di alto livello anche quando il tema diventa la sicurezza, infatti sui nuovi scooter monocilindrici di BMW arrivano aiuti alla guida che sono abituali per moto di media e grossa cilindrata, ovvero ABS e controllo di trazione cornering, controllo della coppia in rilascio e Dynamic Brake Control.

BMW C 400 GT 2024

Se dal punto di vista della tecnologia di bordo e della dotazione di serie i C 400 hanno subito importanti aggiornamenti, per quanto riguarda la ciclistica e il motore gli aggiornamenti sono meno rilevanti. Confermato il telaio tubolare in acciaio, con forcella telescopica tradizionale, ammortizzatori regolabili nel precarico e impianto frenante J.Juan.

ORA 5+ A spingere i nuovi commuter di BMW rimane confermato il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 34 CV a 7.500 giri/min di potenza massima per 35 Nm a 5.750 giri/min di coppia. La novità più significativa è l’omologazione Euro 5+.

BMW C 400 X Rugged ha ruote tassellate e colorazioni dedicate

Come in passato rimangono ben distinte le due versioni, con leggere differenze (o preferenze, dal punto di vista del cliente) per quanto riguarda l’utilizzo finale. Il C 400 X è un commuter urbano che si lascia ispirare dal mondo crossover/maxi enduro - ora ancora di più in variante “Rugged”, con ruote tassellate e colori dedicati – il GT, come lascia intendere il nome, è più confortevole e protettivo, ma anche esclusivo nel nuovo allestimento “Exclusive”, con tinta bianco/oro pedane in alluminio e altri dettagli dedicati.