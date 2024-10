Aprilia Tuono V4 2025, le foto spia: sarà ancora più racing?

L'Aprilia Tuono V4 2025 potrebbe essere una delle novità che il marchio di Noale porterà a EICMA tra pochissime settimane. Una presunta conferma arriverebbe dalle foto spia catturate dai colleghi di MCN che ritraggono proprio un prototipo camuffato della super naked di Aprilia.

Aprilia Tuono V4 2025 Foto Spia

ALETTE AERODINAMICHE Sulla quale, nonostante la livrea mimetica, si intravedono importanti novità stilistiche, come l'anteriore ridisegnato nelle forme e impreziosito da nuove alette aerodinamiche integrate (ispirate alla RS-GP della MotoGP e alla RSV4 X Ex3ema), che esaltano – qualora ce ne fosse ancora bisogno – l'indole sportiva della Tuono V4. Sembrerebbero inoltre esserci tutti i presupposti affinché vengano mantenute le versioni Standard e Factory, perché l'esemplare fotografato dovrebbe adottare sospensioni Ohlins semi-attive anteriori e posteriori. Dietro, invece, sembrerebbe esserci un codino ridisegnato, con un nuovo gruppo ottico.

Aprilia Tuono V4 2025 Foto Spia

E IL MOTORE? A giudicare dalle immagini, non risulterebbero esserci modifiche al telaio, mentre il V4 da 1.077 cc a 65 gradi potrebbe aver guadagnato qualche CV in più così da permettere alla belva di Noale di allinearsi a una concorrenza sempre più spietata (la KTM 1390 Super Due R eroga 187 CV e altre rivali simili addirittura superano i 200 CV). E in ogni caso, considerando che è stato aggiornato l'ultima volta nel 2021, dovrebbe aver ricevuto le modifiche necessarie per l'omologazione Euro5+. Infine, sembrano essere stati aggiornati anche lo scarico e l'impianto di raffreddamento.

Tutte informazioni, queste, che ci auguriamo trovino conferme ufficiali tra pochi giorni a EICMA 2024 (qui il nostro articolo a riguardo), dove saranno tante le novità da vedere e toccare con mano.

Fonte: MCN