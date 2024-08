Aprilia SR GT: così ti puoi sentire anche tu un pilota MotoGP

Dalla griglia di partenza della MotoGP a quella dell’incrocio cittadino all’ora di punta, l’animo corsaiolo di Aprilia accompagna i piloti come i può comuni scooteristi… che tanto comuni, in realtà, non vogliono apparire scegliendo l’Aprilia SR GT Replica, ispirato nei colori e nelle grafiche alle Aprilia RS-GP di Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Ecco come cambia rispetto all’edizione 2023, le caratteristiche e il prezzo.



MEMBRO DEL TEAM Una volta le livree replica erano riservate ai 14enni e ai loro cinquantini, oggi che i 50cc hanno perso appeal (come dimostrano i dati di mercato) le colorazioni che rimandano alle gesta dei piloti del motomondiale sono merce rara, ma non per Aprilia. Il team cambia grafiche e colori? Anche lo scooter segue, da vero compagno di squadra. Nella versione 2024 il logo Aprilia diventa protagonista a livello estetico, correndo lungo tutta la fiancata con il lettering che ben conosiamo. Il colore principale è il nero, proprio come sulle MotoGP, con accenti di colore viola e rosso per i dettagli. Ovviamente non mancano gli sponsor del team e i numeri di gara di Maverick e Aleix.

Aprilia SR GT: non mancano gli sponsor e i numeri di gara dei piloti ufficiali

CARATTERISTICHE Lo scooter SR GT nasce come un ibrido tra scooter sportivo e adventure, almeno nella sua versione standard; nella versione più racing gli pneumatici di serie – leggermente tassellati – lasciano il posto a quelli con battistrada sportivo, buoni per andare alla ricerca del best lap nel percorso casa-lavoro. L'Aprilia SR GT, mi ha convinto per la sua dinamica di guida (qui la mia prova), è un’Aprilia e come tale si lascia condurre con precisione e piglio sportivo. Due le motorizzazioni, entrambe Euro 5, da 125 cc e 174 cc, quest’ultima più adatta anche a qualche gita fuoriporta o all’uso su tangenziali e autostrade.

Aprilia SR GT Replica è disponibile sia 125, sia 200 cc

QUANTO COSTA Per entrare a far parte della famiglia Aprilia in sella al nuovo SR GT Replica 2024 dovrete avere un po' di pazienza, infatti lo scooter arriverà presso la rete vendita a partire da settembre. Per il 125 il prezzo di listino è di 4.449 euro, per la motorizzazione 200 saranno necessari invece 4.749 euro f.c.