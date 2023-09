Aprilia presenta SR GT Replica: livrea e pneumatici da... MotoGP!

Aprilia presenta SR GT Replica, scooter 125 e 200 che riprende la livrea delle RS-GP di Aleix Espargaró e Maverick Viñales. La grafica si ispira alle corse – lunga è la tradizione di scooter e moto ''Replica'' in quel di Noale – ma arrivano anche pneumatici ad hoc a differenziarlo dalla versione ''standard''.

I piloti Aprilia Racing sul nuovo SR GT Replica

UGUALE MA DIVERSO Aprilia SR GT Replica si presenta in una colorazione nero opaco arricchita dalle stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, delle Aprilia RS-GP del team ufficiale. Come sulle Aprilia MotoGP i cerchi ruota sono verniciati in nero e su quello anteriore spicca il dettaglio rosso a contrasto sul canale. Per chi volesse uno scooter alla ''Espargaró'' o ''Viñales'' poi, a corredo sono forniti anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali Aprilia Racing. Il nuovo SR GT Replica, però, non si limita a cambiare solo l'abito, infatti questa versione, a differenza di SR GT che monta gomme semi tassellate, è contraddista da pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo. Per il resto tutto come da tradizione – trovate qui la prova video dell'SR GT – con sospensioni ad ampia escursione, manubrio tubolare in stile motociclistico e motori monocilindrici: il 125 i-get da 15 CV a 8.750 giri e 12 Nm a 6.500 giri – dotato di Start&Stop – e la versione 200, con motore da 174 cc, che vanta una potenza di oltre 17,5 CV a 8.500 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7.000 giri.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Il nuovo Aprilia SR GT Replica sarà disponibile, sia in versione 125 che 200, a partire dal mese di ottobre: prezzi rispettivamente di 4.449 euro e 4.749 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/09/2023