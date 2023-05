Nuova Moto Guzzi V100 Stelvio: beccata su strada la globetrotter dell'Aquila!

Grazie al fiuto di un automobilista e alla sua rapidità nello scattare un paio di immagini, possiamo farvi vedere quasi “in diretta” la prossima Moto Guzzi V100 Stelvio, o almeno quelli che sono i prototipi pizzicati durante i test dinamici. Siamo nei dintorni di Noale, sede storica di Aprilia e dove spesso vengono eseguiti i collaudi su strada dei nuovi modelli del Gruppo Piaggio e le immagini parlano chiaro, quella immortalata pare a tutti gli effetti l'attesissima globetrotter di Mandello del Lario, con le ruote a raggi e il cerchio davanti da 19 pollici. Annunciata a EICMA 2022 con un'originale installazione che mostrava solo le ruote e lasciava il resto all’immaginazione, ecco che a pochi mesi di distanza la V100 Stelvio muove i primi passi su strada e fa vedere un po’ delle sue caratteristiche.

Nuova Moto Guzzi V100 Stelvio: la bicilindrica dell'Aquila durante i collaudiLA V100 MANDELLO MUSA ISPIRATRICE Basata sulla V100 Mandello, mostra alcuni tratti in comune come il frontale con le luci a LED e il cupolino regolabile. Ovviamente, ha un’attitudine più votata all’off-road, quindi si notano sospensioni dall’escursione maggiorata rispetto alla sorella più stradale e inoltre manubrio più largo, paramani e piastra a protezione del motore. Lato meccanico, il V2 di 90°, bialbero 8 valvole, raffreddato a liquido di 1.042 cc, deriva direttamente dalla V100 Mandello, presumibilmente con una diversa rapportatura per gestire meglio i 115 CV/8.700 giri e 105 Nm/6.750 giri su tracciati più sdrucciolevoli come sentieri e leggero fuoristrada. Ma per adesso nulla è confermato, quindi non resta che aspettare le informazioni ufficiali.

Nuova Moto Guzzi V100 Stelvio: le ruote viste a EICMA 2022 anticipavano l'arrivoTECNOLOGIA ALLO STATO DELL’ARTE Tuttavia, ricordiamo che la V100 Mandello ha portato al debutto una sofisticata piattaforma inerziale a 6 assi, che permette di gestire tutta una serie di sistemi di assistenza alla guida che passano dall’acceleratore di tipo ride by wire. Inoltre, ci sono ABS Cornering, quattro Riding Mode (sulla V100 Stelvio è ipotizzabile quello aggiuntivo per l’off-road), abbinati a tre diverse mappe motore e al traction control regolabile. Ma dalle foto si può notare un dettaglio di non poco conto, ovvero la possibile presenza di un sistema radar, che andrebbe a supportare il cruise control adattivo.

Nuova Moto Guzzi V100 Stelvio: la piattaforma della V100 Mandello è la base di partenzaFACCIA A FACCIA CON TANTE RIVALI Con queste caratteristiche, la nuova Moto Guzzi V100 Stelvio lancerebbe il guanto di sfida a modelli già affermati come Ducati Multistrada V2, Honda Africa Twin 1100 e Suzuki V-Strom 1050 DE con l’obiettivo di rompere le uova nel paniere a queste concorrenti grazie a contenuti tecnologici all’avanguardia e a un piacere di guida ispirato a quello della “gemella diversa” V100 Mandello. Stay tuned, siamo sicuri che non manca molto all’arrivo di news dalla Casa dell’Aquila.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/05/2023