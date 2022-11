La moto più interessante di EICMA? La Guzzi Stelvio... che non c'era

Il pubblico sta riempiendo come un fiume in piena gli stand di EICMA 2022, ottimo segno per il settore. Le moto piacciono, la fiera piace e fanno bene al sistema anche i “cacciatori di gadget” o quelli che la moto la guardano ma vengono distratti dalla presenza di ciò che c’è sopra (la presenza di standisti è in forte aumento). Luci, caos, e se non si presta la dovuta attenzione c’è il rischio di perdersi la novità più attesa della fiera, la moto che non c’è… almeno non fisicamente: la nuova Moto Guzzi Stelvio.

BURLONI Nel padiglione 9 lo stand del Gruppo Piaggio si staglia tra gli altri, complice la metratura e l’importanza storica dei brand Aprilia, Vespa, Piaggio e Moto Guzzi e proprio nella sezione dedicata alla Casa di Mandello del Lario, tra la V100 Mandello, le V7 e V9 Special Edition, c’è la Stelvio… o almeno una sua anticipazione. “L’aperitivo” preparato da Guzzi prevede uno schermo che mostra l’iconico passo alpino ma soprattutto due cerchi, anteriore da 19 pollici e posteriore da 17 che stanno a significare che la Stelvio sarà una crossover con tutti i suoi crismi.

Moto Guzzi V100 Mandello

BASE V100 Che sulla base della V100 Mandello (qui la prova) sarebbero arrivate altre moto era cosa logica, ormai si può tranquillamente parlare di piattaforme e famiglie – esempio lampante in questo EICMA 2022 Hornet e Transalp, ma rimanendo in casa Guzzi basta guardate V7, V9 e V85TT – e la nuova Stelvio adotterà certamente il nuovo motore bicilindrico Compact Block raffreddato a liquido da 115 CV e 105 Nm di coppia, valori che però potrebbero anche differire andando a caratterizzare la Stelvio non solo per la ciclistica ma anche per il motore. Quello che non mancherà sarà senz’altro la ricchissima dotazione elettronica, appena introdotta sulla sport touring, mentre resta da capire se ci saranno ulteriori evoluzioni sul tema dell’aerodinamica adattiva

QUANDO ARRIVA La V100 si è fatta attendere, la Stelvio potrebbe invece – al netto di eventuali altre pandemie o guerre – bruciare le tappe, presentandosi in veste definitiva già a EICMA 2023 per poi essere commercializzata a partire dal 2024. Vi svelo un segreto… e se vi dicessi che io l’ho già vista? Ma non posso dirvi nulla altrimenti mi strapperebbero le cornee.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 13/11/2022