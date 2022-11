EICMA 2022: le novità Moto Guzzi svelate al salone di Milano

Nei padiglioni di EICMA 2022 lo stand Moto Guzzi fa da cornice a tre novità che scaldano i cuori degli appassionati dello storico costruttore italiano. Si parte con il pezzo da novanta, ovvero la nuovissima V100 Mandello, che abbiamo anche provato. Si passa alla V9 Bobber Limited Edition e si chiude con la V7 Stone Limited Edition. E se la scena se la prende di diritto l’ultima arrivata, anche i due modelli in edizione speciale propongono soluzioni che ne esaltano l’anima elegante e audace. Guardiamo insieme le novità esposte da Moto Guzzi alla rassegna meneghina.

MOTO GUZZI V100 MANDELLO

Moto Guzzi a EICMA 2022: la V100 Mandello

La bicilindrica italiana si presenta al grande pubblico facendo leva sulla tradizione di Moto Guzzi ma reinterpretata in chiave più moderna, con una forte impronta stilistica e tecnica. Linea muscolosa, dettagli ricercati, come la luce a LED con l’aquila stilizzata e una qualità costruttiva molto elevata, definiscono la moto di Mandello del Lario. Il V2 di 90° di 1.043 cc eroga 115 CV e 105 Nm, tutti godibili fin da basso regime. L’esuberanza del motore e ben gestita da un comparto elettronico raffinato e da una ciclistica efficace. Troviamo, infatti, cambio a 6 rapporti (anche con quickshifter), trasmissione ad albero cardanico, acceleratore “ride by wire”, cruise control, controllo di trazione e e quattro riding mode. Inoltre, c’è un solido telaio a traliccio in tubi con forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore posteriore, entrambi regolabili. Ma la vera chicca è l’aerodinamica attiva, un’anteprima mondiale, proprio come sulle auto supersportive. Lato componentistica, troviamo un bel display digitale, il Bluetooth e un’ampia selezione di accessori per migliorare comfort e vocazione turistica. La V100 Mandello è già in vendita con prezzo di listino a partire da 17.999 euro.

MOTO GUZZI V9 BOBBER SPECIAL EDITION

Moto Guzzi a EICMA 2022: la V9 Bobber Special Edition

La V9 Bobber è definita da Moto Guzzi come una custom sportiva di media cilindrata. È una moto dalla grande personalità e dallo stile essenziale, caratterizzato dal look quasi completamente total black di ogni componente e dai grandi pneumatici. E la V9 Bobber Special Edition, esalta queste caratteristiche grazie al suo stile ancora più “dark” e per l’equipaggiamento esclusivo. La bicilindrica vanta una speciale colorazione Workshop twin-tone nera e grigia che impreziosisce il serbatoio dotato di tappo in alluminio ricavato dal pieno, che si estende anche ai fianchetti. Gli specchietti bar-end fissati alle estremità del manubrio, assieme ai soffietti della forcella e al parafango anteriore corto completano la dotazione. Il bicilindrico a V di 90° eroga 65 CV e 73 Nm ed è curatissimo nelle sue finiture, non solo nelle fusioni, ma anche nella sua tinta nero opaco, che esalta i marchi Moto Guzzi sui coperchi delle teste in alluminio. Il sound del V2 è evidenziato dagli scarichi slip-on verniciati in nero opaco e con fondello in alluminio. La posizione di guida evidenzia un’impronta sportiveggiante, ma mai sacrificata grazie allo spazio giusto anche per i motociclisti di statura più elevata. Qualità che, assieme al peso complessivo di 199 kg o.d.m. e all’altezza della sella da terra di soli 785 mm, evidenziano bene il livello di comfort e piacere di guida della moto italiana.

MOTO GUZZI V7 STONE SPECIAL EDITION

Moto Guzzi a EICMA 2022: la V7 Stone Special Edition

La V7 Stone Special Edition arriva a EICMA 2022 nella sua colorazione esclusiva nera Shining Black con finiture rosse pe serbatoio e cuciture della sella. Anche le molle degli ammortizzatori sono rosse e l’esclusività di questo modello è sottolineata dalla targhetta sul manubrio, che la identifica sul resto della gamma. Il suo carattere sportivo è sottolineato dagli specchietti bar end e dal design del terminale di scarico. Lato motore, la V7 Stone speciale si identifica anche per i coperchi delle teste in colore grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero. Ma beneficia anche di un upgrade grazie proprio all’impianto di scarico Arrow (marchiato Moto Guzzi), che fa passare la potenza da 65 a 66,5 CV e la coppia da 73 a 75 Nm. La nuova V7 Stone Special Edition è già a listino con un prezzo di 9.999 euro.