Moto Guzzi V9 Bobber Special: che look per la custom di Mandello

Moto Guzzi presenta a EICMA 2022 la V9 Bobber Special Edition, per lui componenti in alluminio, verniciature ad hoc e scarico dedicato

I riflettori saranno ancora una volta sulla V100 Mandello, ma la nuova V9 Bobber Special Edition presentata da Moto Guzzi a EICMA 2022 sa sicuramente come attirare gli sguardi. Ecco com’è fatta la custom di Mandello del Lario.

Moto Guzzi V9 Bobber Special 2023

VEDI ANCHE

SPORTIVA ELEGANTE La Bobber nella famiglia V9 è quella più sportiva, nella sua variante Special Edition al look minimalista viene aggiunto un tocco di eleganza grazie alla verniciatura Workshop Twin Tone. Completano il quadro gli specchi bar-end all’estremità del manubrio e la coppia di scarichi Arrow che da ancora più qualità al sound tipico del motore small block della V9.

COM’È Al netto di questi pregiati particolari non ci sono sostanziali modifiche a quello che è uno schema oramai consolidato nel tempo, telaio in tubi ad avvolgere il bicilindrico a V trasversale da 853 cc 65 CV a 6.800 giri/min (disponibile in versione 35 kW) e 73 Nm a 5.000 giri/min.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022