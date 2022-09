GMG Moto Guzzi: tutto pronto per la festa a Mandello del Lario

La festa più attesa dal popolo Guzzista è pronta a tornare dopo un rinvio d’obbligo a causa della situazione pandemica che lo scorso anno preoccupava ancora molto. Dall’8 all’11 settembre, a Mandello del Lario, torneranno le Giornate Mondiali Moto Guzzi, occasione per gli appassionati di tutto il mondo di ritrovarsi e festeggiare – seppur con un anno di ritardo – i cento anni di storia.

LA SPECIAL GUEST Il “via alle danze” avverrà giovedì, chi si troverà dalle parti di Mandello troverà il mitico portone rosso dello stabilimento con i battenti aperti. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibili accedere allo Shop Moto Guzzi effettuare test ride gratuiti e ammirare ancora una volta la nuova Moto Guzzi V100 Mandello, la moto che rappresenta il futuro di Moto Guzzi e che verrà presentata ai mercati mondiali nel prossimo mese di ottobre.

IL PICCO DELLA FESTA Le giornate di Sabato e domenica saranno l’apice della festa dedicata alle moto dell’aquila. Sabato mattina una sfilata composta da migliaia di Guzzi raggiungerà il mitico cancello rosso della sede Moto Guzzi in via Parodi. Da quel momento in poi, e fino a tutta la domenica, sarà attivo il programma di visite gratuite alla fabbrica e al Museo che è stato recentemente ristrutturato e ospita decine di esemplari storici di Moto Guzzi, tutti recentemente perfettamente restaurati, esemplari rarissimi che compongono una collezione di valore mondiale.Durante il weekend saranno attivi dentro lo stabilimento i punti dedicati allo street food mentre l’intrattenimento musicale sarà di altissimo livello visto che sarà curata da Virgin Radio, una garanzia per tutti gli amanti della grande musica.

CUSTOMIZZAZIONE E TERRITORIO Musica Rock e personalizzazione vanno spesso di pari passo e gli spazi dedicati alla customizzazione con Officine Rossopuro, al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance e al Photobooth ne sono la conferma. A proposito di spazi, durante il weekend le iniziative non si limiteranno al solo perimetro dell’azienda ma si “disperderanno” su un territorio fortemente legato al mondo delle due ruote, orgoglioso di aver fatto da culla ad un marchio così storico e dove ancora oggi le Moto Guzzi vengono sviluppate.