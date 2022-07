Moto Guzzi V50 Twin Turbo Café Racer: come nasce un mostro

Appassionati d'officina e bricolage, questo è il video che stavate aspettando. Niente stunt, niente effetti speciali alla Michael Bay, ma quasi un filmato da meditazione che mostra la trasformazione di una Moto Guzzi V50 vintage in una café racer twin turbo. È decisamente ipnotico osservare con quanta meticolosa maestria e passione lo youtuber che si fa chiamare Doctor Motorcycle smonta e rimonta la gloriosa Aquila di Mandello per farla volare più in alto. Ogni passaggio è illustrato con la giusta calma ed ecco che vediamo da vicino le lavorazioni per costruire i collettori e permettere l'installazione del turbo, la realizzazione del supporto in vetroresina da cui nascerà la nuova sella, lo smontaggio completo, pulizia e rifinitura di ciascuna superficie, fino alla regolazione delle punterie e al serraggio a coppia delle teste.

CHE SPETTACOLO! Il sound della Guzzi V50 cambia parecchio dalla prima messa in moto in configurazione standard fino agli spari finali fatti sulle strade deserte del Messico. Chi amava la Guzzi V7 III Racer (come il sottoscritto) impazzirà per questa special così bella e intrigante. La configurazione finale su questa moto, svela il suo costruttore, prevede due turbocompressori Garrett GT15 regolati per soffiare a 6 PSI (0,4 bar) e nel video viene usata benzina super a 100 ottani. Le temperature hanno sconsigliato di salire ulteriormente con le pressioni: ''Probabilmente è stata una buona cosa perché mi sono dimenticato di fare il pieno prima di guidare fino al luogo delle riprese'', scrive l'autore in calce al suo video. ''Mi dimentico sempre qualcosa'', dice lui... Ma la moto che ha messo insieme, sembra davvero perfetta. Guardate le foto nella gallery.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2022